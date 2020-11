Virginia Raggi in autoisolamento, le sue condizioni

Virginia Raggi in autoisolamento da oggi: la sindaca di Roma sta bene, non è positiva ma è stata una misura precauzionale

Solo una misura precauzionale. Così Virginia Raggi ha spiegato con un post su Facebook poco fa i motivi del suo autoisolamento prima che potedssero uscire notizie diverse dalle verità. La sindaca di Roma sta bene e ha voluto farlo sapere a tutti.

Semplicemente ha scoperto sdi essere stata in contatto, la scorsa settimana, con una persona che poi è risultata positiva al Covid-19. Ma il risultato di questo tampone è arrivato soltanto oggi e quindi non avrebbe potuto scegliere di isolarsi prima. Doverosamente lo fa adesso spiegando quale sarà la procedura.

Oggi celebriamo la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Voglio ringraziare le donne e gli uomini che con grande impegno e dedizione garantiscono ogni giorno la nostra sicurezza. Un lavoro ancora più importante in questo periodo di emergenza. #4novembre pic.twitter.com/hSIye8oNGs — Virginia Raggi (@virginiaraggi) November 4, 2020

“Io non ho alcun sintomo ma, nel rispetto dei protocolli previsti, ho deciso di mettermi in auto-isolamento volontario a casa per i giorni utili a completare i controlli. Voglio tranquillizzarvi: sto bene. Continuerò a lavorare a distanza con lo stesso spirito e, se possibile, con maggiore passione”, ha scritto.

Virginia Raggi criticata, le immagini di Gigi Proietti a Roma non sono opiaciute

In queste ore però Virginia Raggi è anche al centro di una polemica con i suoi concittadini (e non solo) per le immagini di Gigi Proietti dopo la morte dell’attore. Da lunedì sera sulla facciata del Campidoglio e del Colosseo sono proiettate due foto di Proietti con la scritta “Ci mancherai”. Bello, ma molti hanno criticato le dimensioni delle immagini, davvero piccole per quegli spazi così ampi. In più è arrivata la risposta di Viterbo dove veniva girato ‘Il maresciallo Rocca. Giudicate voi.

Le foto di Gigi Proietti che vedete sono un omaggio che Roma ha voluto dedicare al maestro nelle strade della sua città. Una serie di proiezioni itineranti in diversi quartieri. Abbiamo iniziato con le prime proiezioni a Ostia: https://t.co/P2ONRPFvQf pic.twitter.com/wQXMkMJuIE — Virginia Raggi (@virginiaraggi) November 3, 2020

Lo ha fatto un “miocugggino” qualsiasi. Una pecionata. Un insulto alla grandezza di Proietti. — Nikita (@nikita82roma) November 3, 2020

Ottimi francobolli con il font di Paint. Giullari fino alla fine — Mario (@Marioperna) November 3, 2020

Brutte e per questo irrispettose.

Io non so come fate a sbagliare ogni cosa — 7aniola 🍕☕🍁 (@missNormaJane) November 3, 2020

Questa è Viterbo, altro che quei francobolli che stai proiettando in giro per Roma. Incapace . pic.twitter.com/BY7NQKf2U1 — Marco (@marcomassarini1) November 3, 2020