Elezioni Usa, eletto repubblicano. Peccato sia morto ad Ottobre

Curioso caso negli Stati Uniti: in North Dakota è stato eletto David Andahl, candidato repubblicano morto di Coronavirus

Gli Stati Uniti ancora al centro della cronaca per quanto riguarda le elezioni. Questa volta a tenere banco però non è il dibattito tra Trump e Biden su chi sarà il nuovo Presidente degli USA.

Parliamo invece di un curioso caso avvenuto in North Dakota. Nello stato americano, infatti, è stato eletto come rappresentante locale David Andahl, candidato repubblicano morto un mese fa.

Republican David Andahl, who died from COVID-19 in October, has been elected to the North Dakota House of Representatives — BNO News (@BNONews) November 4, 2020

Il 55enne, proprio ad un mese dalle elezioni, era deceduto e la causa della sua morte è stato il Coronavirus.

Nonostante ciò Andahl ha ottenuto una vittoria schiacciante contro i suoi due rivali del partito democratico e si è aggiudicato le elezioni insieme al suo collega di partito Dave Nehring.

Ora Nehring rappresenterà da solo l’Ottavo distretto, perlomeno finché non verranno trovate soluzioni alternative.

Repubblicano morto vince le elezioni: le reazioni

Chiaramente l’episodio non è passato inosservato e molti sono corsi a commentare l’accaduto sui social network.

As long as he’s got the R next to his name, conservatives will vote for them. Dead or alive — BillyRay (@bllyray) November 4, 2020

letting dead people vote is the oldest trick, but electing dead people is new to me — Simon Hesz (@s_hesz) November 4, 2020

Probably do a better job than most living politicians just by doing nothing. — Styxhexenhammer666 (@Styx666Official) November 4, 2020

