Elezioni Usa 2020, Kanye West si vota da solo e si ricandida

Non c’è solo Biden vs Trump nelle elezioni Usa 2020. Il rapper Kanye West, candidato indipendente, si è autovotato e ci riproverà nel 2024

Le Elezioni USA 2020 tengono tutti con il fiato sospeso. Nonostante Trump dichiari già la sua vittoria, bisognerà attendere alcuni giorni per conoscere il verdetto finale.

Decisivi saranno i voti per posta, con lo scrutinio che in alcuni Stati potrebbe durare più del previsto.

Tra Biden e Trump non c’è ancora un chiaro vincitore, ma c’è sicuramente uno sconfitto in queste elezioni.

Si tratta del rapper Kanye West, candidato come indipendente e che, come da lui stesso dichiarato, ha votato per la prima volta nella sua vita (probabilmente scrivendo il suo stesso nome).

The first vote of my life We are here to serve We pray for every servant leader in the world 🕊 pic.twitter.com/UWSrKslCt1

— ye (@kanyewest) November 3, 2020