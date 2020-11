Nuovo Dpcm, Conte chiude musei e mostre: le misure e i commenti

Nel nuovo Dpcm anti Covid del Governo Conte diventa ufficiale la chiusura totale di mostre e musei. I commenti sui social sono pieni di amarezza

È ufficiale, nel nuovo Dpcm del Governo Conte per contrastare le misure anti Covid è confermata la chiusura totale di mostre e musei, in tutto il Paese. Nessuna eccezione, nemmeno nella divisione delle regioni in “verdi”, “arancioni” e “rosse”. Ci si aspettava che almeno nelle aree “verdi” la cultura si potesse salvare, invece il provvedimento riguarda tutta Italia, senza distinzioni particolare. Cancelli serrati nei musei e mostre chiuse fino al 3 dicembre incluso, salvo novità.

Giusto chiudere i Musei, così imparano a stare così accalcati pic.twitter.com/Fbehvbi2Qh — Genio78 (@Zziagenio78) November 3, 2020

Nuovo Dpcm, Conte senza pietà: chiusi totalmente mostre e musei

Bisogna sperare che questi duri provvedimenti possano avere un’utilità, altrimenti si corre il rischio di aspettarsi nuove misure ancora più restrittive. Proteste per la chiusura di mostre e musei più o meno a 360 gradi. Tanti i commenti negativi, con la stragrande maggioranza delle persone che si chiede perché chiudere mostre e musei quando in essi ci sono sempre state severe misure di controllo, ma soprattutto mai si sono registrati assembramenti, né tantomeno focoloai di persone positive. Il nuovo Dpcm del Governo Conte andrà in vigore da domani, giovedì 5 novembre.

Chiudono musei e mostre per arginare il virus. In effetti vuoi mettere gli assembramenti per la mostra sui capolavori del ‘900 con quelle da Ikea per il nuovo armadio Hauga? — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) November 2, 2020

