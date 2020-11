By

Le elezioni presidenziali negli USA stanno appassionando tutto il mondo: tutti aspettano i risultati. Salvini scrive ed il web impazzisce.

Su Twitter, si sa, gli animi si scaldano molto spesso per un nonnulla.

In queste ore, però, circola un hashtag, un contenitore di argomenti, piuttosto significativo.

In moltissimi, infatti, lo stanno usando per esprimere il loro pensiero riguardo un post di Matteo Salvini.

Ecco perché Twitter sta impazzendo con #salvinivergonati.

Salvini scrive “Love from Italy” ed il web risponde



Che Matteo Salvini sia un sostenitore di Donald Trump non è certo un segreto.

Il famoso politico, infatti, aveva già condiviso su Twitter la foto che vedete qui sopra, invitando il popolo americano ad andare a votare per Trump.

Con indosso il cappello rosso con lo slogan “Make America great again” ed un ampio sorriso, Salvini aveva già fatto sapere per chi tifava a queste nuove presidenziali americane.

Le elezioni, che stanno procedendo tra candidati eletti ma deceduti e star estrose che sognano la presidenza stanno procedendo tra dichiarazioni choc e risultati incerti.

Come se non bastassero i tweet assurdi che commentano la situazione, in Italia, nel frattempo, si è scatenata la polemica sulle parole di Matteo Salvini.

Abituato a navigare tranquillamente tra le critiche ed i commenti, abilissimo nell’usare i social oggi Salvini ha postato un messaggio sul suo profilo Facebook.

Il commento è stato subito ripreso dalla rete ed ha scatenato una bufera su Twitter, dove tantissimi utenti lo stanno riproponendo.

‪++ FORZA DONALD! ++‬

‪Love from Italy 🇮🇹‬ ‪Donald J. Trump

#Election2020 #MAGA #MAGA2020

#Trump #Trump2020‬ Pubblicato da Matteo Salvini su Martedì 3 novembre 2020

“Forza Donald! Love From Italy” è il testo del messaggio che Salvini ha deciso di condividere su Facebook questa mattina.

Ma i suoi oppositori non hanno tardato a farsi sentire:

Casomai love da parte tua , della famiglia e palazzo tu e che ne so degli amici tuoi! Ma a noi lasciaci stare. Chi t sap?#Salvinivergognati #salvini #Trump pic.twitter.com/6u0AByn4C3 — cinaski (@AnitaCaiazzo1) November 4, 2020

Love from Italy un par de cojoni. #Salvinivergognati pic.twitter.com/B8GESHqFCW — bis bis (@anamoRacsecnarF) November 4, 2020

Cari Salvini sostiene Trump perché hanno entrambi gli stessi sani principi

-razzismo

-omofobia

-sessismo

E chi più ne ha più ne mette, sono proprio dei fratm fatti della stessa pasta : la merda 🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡#Salvinivergognati — Indigo_starlet (@IndigoStarlet) November 4, 2020

A contestare il leader della Lega sono in tantissimi, dichiarando che dall’Italia nessuno ha voluto mandare “love” a Donald Trump.

O che, quantomeno, un famoso politico potrebbe mandare il suo supporto in maniera personale, senza chiamare in causa tutto il paese.

Il messaggio che Salvini scrive, quindi, dovrebbe essere quantomeno personale e non coinvolgere l’Italia e gli italiani.

Questo è quanto si legge nei tweet, tantissimi, di tutte le persone che hanno deciso di commentare l’accaduto usando l’hashtag #salvinivergognati.

In poco tempo la questione è diventata virale ed i messaggi non smettono di accumularsi.

Moltissimi utenti sono stati bloccati dal profilo ufficiale di Twitter di Salvini: in tanti lo considerano un vanto.

Il conteggio dei voti delle elezioni negli Stati Uniti, comunque, sta andando avanti: vedremo, alla fine di questa giornata, se l’augurio di Matteo Salvini avrà avuto effetto.