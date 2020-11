By

Il Principe William è al momento nel mirino dei mass media inglesi e di tutta la popolazione. Due suoi segreti, infatti, sono stati scoperti.

La Famiglia Reale è, da sempre, protagonista delle chiacchiere e delle illazioni dei mass media britannici.

Tutta la popolazione, infatti, controlla attentamente quello che fanno i reali e capita spesso che questi finiscano al centro del gossip e delle critiche.

Oggi è il futuro Re d’Inghilterra a trovarsi nell’occhio del ciclone: ecco perché.

Principe William: ecco i due segreti che hanno sconvolto l’Inghilterra

Quindi il principe William ha avuto il Covid, ma non lo ha detto per non preoccuparci.

Qualcuno potrebbe chiarirgli le dimensioni del piffero che ce ne frega, per favore? — Valeria Sandra (@FioreVsf) November 2, 2020



Tra tutti i personaggi dei reali d’Inghilterra, Kate e William sono sicuramente i preferiti dal popolo britannico.

I due, infatti, rappresentano il futuro della casata Windsor e sono amatissimi dagli inglesi.

Spesso vengono messi a confronto con l’altra coppia reale (Harry e Meghan) dai mass media ed escono dalla comparazione sempre vittoriosi.

Questo amore, però, non poteva durare a lungo.

Negli ultimi giorni William in particolare è stato preso letteralmente di mira dai giornalisti e, di conseguenza, anche dal suo popolo.

A far crollare il suo indice di gradimento è stata la scoperta di due segreti piuttosto scioccanti, che hanno sconvolto gli inglesi.

Ora, William può contare solo sul clamoroso consenso che la sua consorte, Kate, continua ad avere presso i sudditi.

Quali sono questi due segreti? Scopriamolo insieme.

Il Duca di Cambridge positivo al Coronavirus: i sudditi non lo sapevano

Il principe William era positivo ad aprile e si sa solo ora.

Certo che questa app #Immuni è davvero lenta. https://t.co/Sx9TatP9GZ — §talker (@180secondi) November 2, 2020



La notizia, uscita pochi giorni fa, ha letteralmente gettato nel caos il Regno Unito.

William, infatti, avrebbe contratto il Coronavirus addirittura in Aprile: nessuno, però, sapeva cosa stesse succedendo.

I reali hanno, dunque, deciso di tenere segreta la notizia della positività di William al Covid-19.

La decisione, però, si sta rivelando veramente controproducente.

Secondo quanto riporta il Sun, un quotidiano britannico, William avrebbe contratto il virus ed avrebbe deciso di non comunicarlo a nessuno per “evitare di allarmare la nazione“.

Il pettegolezzo è stato, infine, confermato anche da fonti interne di Kensinton Palace ma la popolazione, di certo, non l’ha presa bene.

Il principe William sta, al momento, combattendo contro le critiche ed i giudizi negativi che arrivano da ogni parte.

La sua malattia, da quello che ha dichiarato, è stata piuttosto pesante e difficile da gestire.

Aveva difficoltà respiratorie ed ha dovuto, insieme alla famiglia, sottoporsi ad una stringente quarantena.

Kate Middleton ed i figli, invece, anche se rimasti al suo fianco sono fortunatamente risultati negativi a tutti i tamponi.

Il fatto che anche il principe Carlo (padre di William ed erede diretto del trono) fosse positivo al Covid-19, nello stesso momento in cui lo era anche il figlio, avrebbe pesato molto nella decisione di tenere segreta la notizia.

il principe Carlo è positivo al coronavirus, ecco come mi immagino il principe William in questo momento: pic.twitter.com/kg1xTNq1dd — marko punto. (@marcogarage) March 25, 2020

William di certo non è l’unico personaggio famoso ad aver contratto il virus.

Tra stelle del calcio, stelle del cinema osé e presentatori televisivi (giovani e più attempati) sono in molti ad aver preso il Covid-19.

Insomma, la popolazione inglese potrebbe anche perdonare al futuro re la decisione di tenere la notizia per sé.

Ma i segreti di William non si fermano solo al Coronavirus.

Principe William e la stanza del piacere: fiumi di alcool e sesso

A svelare gli altri segreti del principe William, ora, ci si mette anche la biografia “Battle of Brothers” dello storico Robert Lacey.

Nel libro, infatti, verrebbe svelato il passato piuttosto libertino di William che, nelle segrete dei sotterranei di Highgrove, avrebbe chiesto ed ottenuto la creazione di un club privatissimo.

Il famigerato club H, infatti, non sarebbe stato un luogo di ritrovo per amici e parenti (pare, infatti, che anche Harry fosse spesso invitato).

Il club, infatti, ospitava serate veramente poco… reali.

Fiumi di alcolici, festini a base di sesso, donne ed escort sarebbero stati i principali protagonisti delle nottate di bagordi.

Il principe William, quindi, esattamente come il suo fratello più ribelle Harry, ha un passato irrequieto e “festaiolo”.

Robert Lacey è un apprezzato scrittore e biografo britannico: le sue parole saranno vere?

Perché fino ad ora non abbiamo mai sentito parlare di questi segreti?

Tutto merito della discrezione di William, che, a quanto pare, sa benissimo come tenere i suoi segreti nascosti.

Ma come l’avrà presa Kate?