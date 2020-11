Elezioni Usa, Amanda Knox: “Non può essere peggio dei 4 anni in Italia”

Amanda Knox fa discutere con un tweet relativo alle Elezioni Usa. Il paragone però è di quelli forti e rievoca la tragedia in cui è coinvolta

Amanda Knox torna al centro delle discussioni sul web. Questa volta è un suo tweet a creare polemiche tra gli utenti.

La donna americana è conosciuta al mondo per esser stata accusata, e poi assolta, dell’omicidio di Meredith Kercher, avvenuto a Perugia nel 2007.

Amanda, all’epoca dei fatti ventenne, si trovava in Italia ed era fidanzata con Raffaele Sollecito.

Dopo esser stata scagionata dall’omicidio, per il quale è stato invece condannato il cittadino ivoriano Rudy Guede come unico responsabile, la Knox è tornata a vivere in America.

Oggi però, in occasione delle Elezioni Usa, un suo tweet davvero controverso non è piaciuto molto agli utenti del social network.

Whatever happens, the next four years can’t be as bad as that four-year study abroad I did in Italy, right? — Amanda Knox (@amandaknox) November 4, 2020

“Comunque vada, i prossimi 4 anni non potranno essere così terribili come quelli che ho passato a studiare in Italia, giusto?”. Così la donna ha voluto paragonare un’eventuale vittoria di Trump ad un periodo davvero drammatico della sua vita.

Amanda Knox, i commenti al suo tweet

Amanda, che al momento è diventata giornalista, ha dichiarato più di una volta che una volta tornata alla “vita normale” per lei è stato difficile ricominciare.

Spesso è stata vittima di odio sui social e non solo, ma ha avuto dentro di se la forza di ribaltare la situazione e far sentire la sua voce.

Certo, siamo sicuri che tweet come questi non aiutano a ricostruire la propria immagine. C’è infatti chi le domanda: “Come riesci a fare ironia su una cosa del genere?”

You can’t be serious 😡 Have a bit of respect — mrscessex (@mrscessex) November 4, 2020

Exoneree or not, this was the most inappropriate of tweets. Jeez. — Chrissie 3.5% Grech 🖤 (v) 🇪🇺 🌱 (@ChrissieGrech) November 4, 2020