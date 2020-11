Ecco tutte le previsioni dell’oroscopo per la giornata di oggi, venerdì 6 Novembre.

Scopriamo che cosa hanno in serbo per noi le stelle.

Prepariamoci a leggere tutti i responsi e le previsioni per la giornata di oggi.

Che cosa hanno in serbo per noi le stelle per questo venerdì?

Scopriamolo insieme!

Oroscopo di oggi 6 Novembre: previsioni segno per segno

L’oroscopo di oggi, venerdì 6 Novembre, prevede dei veri alti e bassi per tutti i segni dello zodiaco.

Toro, Gemelli, Vergine e Pesci vivranno una giornata proficua ed emozionante, mentre Cancro, Leone, Scorpione e Sagittario affronteranno una giornata senza troppi sconvolgimenti.

Male, invece, le previsioni per Ariete, Capricorno, Bilancia, e Acquario.

Leggiamo insieme le previsioni specifiche segno per segno per oggi 6 Novembre 2020.

Oroscopo oggi Ariete

La Luna, purtroppo, oggi è in posizione contraria per gli amici dell’Ariete.

Tensioni in famiglia e negli affetti più importanti potrebbero far esplodere dei risentimenti che covate da tempo. Fate attenzione ai malanni oggi.

Positivo, invece, il lavoro: i vostri sforzi vengono notati.

Amore: 6

6 Lavoro: 8

8 Salute: 5

Oroscopo oggi Toro

Per tutti i nati sotto il segno del Toro, oggi, si prospetta una giornata veramente molto bella.

Sarete pieni di energia, affascinanti e praticamente inarrestabili.

Ottimi risultati sia sul lavoro che in amore. Per quanto riguarda i sentimenti, però, fate attenzione a non forzare troppo la mano: il partner potrebbe sentirsi sotto pressione.

Amore: 9

9 Lavoro: 8

8 Salute: 8

Oroscopo oggi Gemelli

Venere è in una posizione importante per tutti voi dei Gemelli: questo vuol dire che la situazione è in fase di crescita, non che i problemi siano passati!

Per fortuna, rispetto ai giorni passati, adesso avete maturato la tranquillità per accettare ed affrontare tutte le critiche ed i dissapori.

Salute perfetta ma non dimenticatevi di stare attenti al freddo!

Amore: 8

8 Lavoro: 8

8 Salute: 9

Oroscopo di oggi 6 Novembre Cancro

Giornate impegnative per il Cancro ma, per fortuna, in netta ripresa.

Avete accumulato impegni su impegni, alcuni di lavoro altri sentimentali. Per fortuna domani vi scrollerete di dosso la pigrizia (volenti o nolenti) e riuscirete a portare a termine qualcosa in mattinata.

Avrete più tempo, quindi, per dedicarvi a voi stessi: ne avete proprio bisogno!

Amore: 7

7 Lavoro: 7

7 Salute: 6

Oroscopo oggi Leone

Avete lasciato la vita sentimentale nel dimenticatoio amici del Leone: è ora di darle una spolverata!

Discussioni, problemi e chiarimenti sono ormai alle vostre spalle. Non lasciate che le tensioni che si stanno accumulando a lavoro e che richiedono il vostro giudizio si intromettano nella vita privata.

L’amore e la salute ne stanno risentendo ma siete in tempo per rimediare!

Amore: 6

6 Lavoro: 8

8 Salute: 6

Oroscopo oggi Vergine

La giornata di oggi prevede per tutti coloro nati sotto il segno della Vergine un rinnovato carico di energia: finalmente!

La settimana era iniziata un po’ in sordina per voi, mentre invece oggi e nel weekend riuscirete a distrarvi e rilassarvi completamente.

Buone notizie anche dall’amore: Venere vi coccola e siete tra i suoi preferiti.

Amore: 9

9 Lavoro: 9

9 Salute: 8

Oroscopo oggi Bilancia

Giornataccia, purtroppo, per gli amici della Bilancia.

L’amore sembra essere su un binario morto e non riuscite a comunicare con nessuno. Evitate di forzare incontri o situazioni in questo weekend, la socialità non è dalla vostra.

Sul lavoro la vostra incapacità di comunicare potrebbe portare a dei problemi.

Coraggio! Presto andrà meglio.

Amore: 5

5 Lavoro: 6

6 Salute: 6

Oroscopo di oggi 6 Novembre Scorpione

Per la giornata di oggi dovrete fare affidamento sulla vostra incrollabile fiducia in voi stessi, cari amici dello Scorpione.

Non sarete direttamente toccati da nessun evento negativo ma siete molto preoccupati.

Avete bisogno di stabilità: smettete di correre dietro a sogni impossibili.

Salute in ripresa: anche il lavoro, quindi, procede in maniera più proficua.

Amore: 6

6 Lavoro: 7

7 Salute: 7

Oroscopo di oggi Sagittario

Giornata calma e tranquilla per chi è nato sotto il segno del Sagittario. Vivrete gli eventi del giorno senza che accada niente di sconvolgente: calma è la vostra parola del giorno.

Prendetevi cura di voi, soprattutto a fine giornata, quando inizierete a sentire di nuovo il peso degli eventi.

Usate oggi per riflettere su alcune situazioni importanti e decidete se è meglio tagliare i ponti con alcune persone.

Amore: 6

6 Lavoro: 7

7 Salute: 6

Oroscopo oggi Capricorno

Giornata negativa per il Capricorno.

Dopo tanti giorni passati a concentrarvi solo sul lavoro e sulle vostre esigenze, i vostri affetti più cari hanno deciso di darvi un po’ di spazio e lasciarvi da soli.

Non sentitevi abbandonati ma cercate un modo per entrare in contatto con gli altri.

Bene salute e lavoro: le nuove opportunità si stanno concretizzando.

Amore: 6

6 Lavoro: 8

8 Salute: 8

Oroscopo oggi Acquario

Problemi a lavoro oggi per colpa di alcune disattenzioni da parte vostra.

Cerca di tenere i piedi per terra Acquario!

La stanchezza e lo stress ci sono, non potete far finta che non esistano: attenzione anche a come influiscono il vostro rapporto con gli altri.

Giornata difficile ma ne uscirete, con un po’ di attenzione, senza creare danni irreparabili.

Amore: 6

6 Lavoro: 5

5 Salute: 6

Oroscopo di oggi 6 Novembre Pesci

La giornata di oggi sarà piena di vibrazioni e pensieri positivi: fate il pieno di energia!

Sul lavoro ed in amore non ci sono problemi, fila tutto a gonfie vele.

Chi ha sofferto di un malanno fisico in passato si avvia verso la guarigione: tutto è allineato nel migliore dei modi.

Approfittate di questo bel momento per voi!

Amore: 10

10 Lavoro: 10

10 Salute: 8

Queste le previsioni per tutti i segni zodiacali per la giornata di venerdì 6 Novembre.

Chissà che non sia stata la notte appena trascorsa della Congiura delle Polveri ad influenzare le stelle di oggi in questa maniera?