Elezioni USA, Joe Biden è ad un passo dalla Casa Bianca. Trump verso la sconfitta. Manca, però, ancora il voto di 5 Stati

È sempre più Joe Biden. Nella corsa alla Casa Bianca, il candidato dei Democratici avanza verso la vittoria. Non è ancora deciso nulla, perché manca il conteggio ufficiale in 5 stati, ma il vantaggio del democratico si va lentamente consolidando. Nelle elezioni USA 2020 resta il duello all’ultimo voto con Donald Trumpo che ieri notte (ora italiana) ha accusato senza mezze misure il rivale di brogli. A 48 ore dalla chiusura delle urne non c’è ancora il verdetto, ma Biden avanza nel conteggio: secondo la CNN è a quota 255 nei voti dei cosiddetti “grandi elettori”, mentre il rivale Trump è a 214.

Biden vede il traguardo, ma Trump accusa: “Hai imbrogliato”

qui per dirvi cHE BIDEN È PASSATO IN VANTAGGIO IN GEORGIA pic.twitter.com/qVWOHxKjQm — valentina commenta le elezioni americane🇺🇸 (@muydeprimidaa) November 6, 2020

L’ira dell’ex imprenditore è stata furibonda: “Se si contano i veri voti ho vinto io. Ho già vinto – ha tuonato l’attuale presidente in carica ieri in conferenza stampa – ma vogliono rubarci le elezioni. Era tutto scritto, tutto deciso sin dall’inizio. Lo dico da 4 mesi, i media a favore di Biden hanno diffuso notizie false, inventando sondaggi con una vittoria schiacciante del mio avversario. Sapevamo che non era vero, ma l’elettorato non poteva non essere condizionato. Eravamo consapevoli – ha spiegato Trump – che il voto postale non ci avrebbe favorito, eppure abbiamo avuto dei risultati straordinari, raggiungendo un numero di preferenze superiori. Non consentiremo brogli e soprusi”. Per la conclusione dei conteggi mancano ancora 5 stati chiave: Pennsylvania, Georgia, North Carolina, Arizona e Nevada.

Diciamocelo: i network aspettano solo che Biden superi Trump nel conteggio parziale in Pennsylvania per chiamare la Pennsylvania e la presidenza a Biden.

È ormai questione di tempo.#Election2020 — Lorenzo Pregliasco (@lorepregliasco) November 6, 2020