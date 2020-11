Stefano D’Orazio: muore a 72 anni il batterista dei Pooh

By

Muore per causa ancora ignota il grande artista Stefano D’Orazio, conosciuto in tutto il mondo per essere stato il batterista dei Pooh.

L’annuncio è stato fatto da Bobo Craxi su Twitter.

Le cause della morte non sono ancora state rese note, ma il dolore sul web è già immenso per la morte di un grandissimo artista che ha fatto la storia della musica italiana assieme a Roby Facchinetti (tastiere), Dodi Battaglia (chitarra) e Red Canzian (basso).

Ci lascia oggi una leggenda della musica italiana.

Il 12 settembre 2017, giorno del suo sessantanovesimo compleanno, aveva sposato tramite rito civile la compagna Tiziana Giardoni, con la quale conviveva dal 2007.

Alla cerimonia avevano partecipato oltre 400 invitati.

Non aveva figli, ma ha cresciuto e si considerava a tutti gli effetti padre di Silvia Di Stefano, figlia di Lena Biolcati.

Stefano amico mio. Suona e scrivi anche lassù.

Ciao! pic.twitter.com/udvb6uv7K5 — Bobo Craxi (@bobocraxi) November 6, 2020

Stefano D’Orazio: le cause della morte del grande artista

Secondo quanto dichiarato da Loretta Gocci durante Tale e Quale Show, Stefano D’Orazio sarebbe morto a causa del covid e di una malattia pregressa.

Quanto svelato da Loretta Goggi ha commosso il popolo italiano che sin da ora ha affidato ai social il proprio ultimo saluto.

Aveva scritto Rinascerò rinascerai con Roby Facchinetti proprio per esorcizzare questo maledetto virus che ora se l’è portato via. Il destino fa schifo. #stefanodorazio — Paolo Giordano (@IlPaoloGiordano) November 6, 2020

È morto Stefano D’Orazio dei Pooh.

R.I.P. 🙏

Questo 2020 è una tragedia continua. #stefanodorazio #pooh pic.twitter.com/ujyMbW8wlU — Mauro Marino (@mauromarino) November 6, 2020

La vostra musica mi ha accompagnata sin da piccola. Cantata a squarciagola in macchina anche ora che sono cresciuta. La sua scomparsa mi spezza in due.

Ciao Stefano. Ovunque tu sia, buon viaggio 💔#stefanodorazio pic.twitter.com/efv8i5aQoU — Francesca (@c_est_la_vie86) November 6, 2020

È passato un blocco pubblicitario per passare dalla bella atmosfera (inconsapevole) dello Zero Show all’annuncio in diretta della morte di #StefanoDOrazio. Goggi, Panariello e Salemme stanno portando avanti una serata davvero particolare, sotto più punti di vista. #taleequaleshow — Borraccino (@borraccino_) November 6, 2020

No Stefano, anche tu no. Sei stato membro fondante dei #Pooh, capace di lasciare una traccia indelebile nella musica italiana. E poi eri riservato ma di una disponibilitá infinita. Che grande tristezza, ci mancherai tantissimo.#StefanoDOrazio pic.twitter.com/iwUMzPQhMi — Alessandro Iannacci (@AleIannacci) November 6, 2020