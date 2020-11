Secondo quanto riportato da TPI in queste ore Gerry Scotti sarebbe ricoverato in terapia intensiva all’ospedale: ma è una bufala.

La notizia, diramata ieri sera da TPI, aveva decisamente scosso l’opinione pubblica.

Il famoso sito d’informazione aveva infatti annunciato l’aggravarsi delle condizioni di Gerry Scotti ricoverato in un ospedale di Milano a causa del Covid-19.

Pareva che le sue condizioni fossero gravi e che non riuscisse a respirare: oggi, invece, arriva la smentita.

Gerry Scotti in terapia intensiva: ma è una bufala

La smentita è arrivata direttamente dall’ufficio stampa di Gerry Scotti che ha parlato con FanPage.

Secondo quanto comunicato da Massimo Villa il capo dell’ufficio stampa del popolare conduttore, Gerry Scotti non è mai stato in terapia intensiva:

“L’ho sentito mezz’ora fa, mi ha detto che i valori sono a posto, i medici sono contenti e lui anche. La febbre è sparita e i valori sono rientrati nei parametri. Dovrà fare il tampone per capire se è ancora positivo al Covid. Non sappiamo ancora quando tornerà al lavoro, meglio un giorno dopo che un giorno prima, per tutelare lui e quelli insieme ai quali lavora“.

Queste le parole che smentiscono l’articolo di TPI dove, invece, si parlava delle condizioni di Gerry Scotti con toni piuttosto accesi; tanto accesi da far preoccupare anche noi.

Sembrava, dunque, che il conduttore, positivo al Coronavirus, avesse difficoltà a respirare e fosse stato ricoverato in terapia intensiva.

Ma, secondo i diretti interessati, la situazione è ben diversa.

Gerry Scotti, per fortuna, sta bene e a quanto sembra aveva chiesto di sua spontanea volontà di essere ricoverato in ospedale.

La sua richiesta aveva avuto origine a causa della febbre, che non riusciva a debellare.

Però adesso, a quanto pare, le sue condizioni sono migliorate ed a breve dovrebbe lasciare l’ospedale milanese nel quale è tutt’ora ricoverato.

Ricoverato sì ma non in terapia intensiva: il dettaglio è sicuramente molto importante!

Sempre secondo le parole di Massimo Villa e quanto riportato da FanPage, il decorso del Coronavirus per Gerry Scotti è stato simile a quello di un suo collega, Carlo Conti.

Insomma Gerry si starebbe avviando verso una pronta guarigione!

L’informazione Giornali: GERRY SCOTTI IN TERAPIA INTENSIVA Lui ed il suo addetto stampa pic.twitter.com/JwuY5EvMtO — Terre Impervie (@TerreImpervie) November 11, 2020

Non ci sarebbe, insomma, nulla di cui preoccuparsi.

Le condizioni del popolare conduttore, amatissimo da tutti, avevano decisamente fatto preoccupare il web.

Dopo la morte di Gigi Proietti, infatti, avevamo avuto paura di perdere un altro grande personaggio dell’intrattenimento italiano.

Per fortuna la crisi non era tale e le condizioni di Gerry Scotti sono sempre state stabili: su Twitter, infatti, iniziano già a vedersi i primi post di festeggiamento.

Insieme, però, anche a quelli di critica.

Ma possibile che la gente crede a tutte le fake news che girano sui social? (ultima su Gerry Scotti)….Cioè ma svegliatevi! — ☆➰N.C.➰☆ (@Rikku_75) November 11, 2020

“Gerry Scotti ha è stato un po’ male” non faceva notizia dunque meglio prima grossa bufala e poi smentita. https://t.co/4YWyOAwQ9k — PrimoCheCapita 🐬 (@unozerozer0) November 11, 2020

“GERRY STA MEGLIO!” È questo il primo commento di Massimo Villa (Ufficio Stampa di Gerry Scotti) a https://t.co/jDHz47oWP6: “era stato ricoverato a causa della febbre ma non è mai stato in terapia intensiva”. GRANDE GERRY! ❤ #GerryScotti pic.twitter.com/sVz2smJsk9 — Sτεʃλno #ForzaGerry❤ (@ilGerrino92) November 11, 2020

Gerry Scotti smentisce di essere stato in T.I.

Cosa fareste voi a questa stampa terrorista?

L’accendiamo? 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 — Domenico Mazzone (@domenicomazzone) November 11, 2020