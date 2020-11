Carlo Conti ha annunciato sul suo profilo Instagram di essere stato dimesso dall’ospedale in cui era stato ricoverato a causa del covid.

Carlo Conti qualche giorno fa ha fatto preoccupare tutti i suoi fan in quanto è stato ricoverato in ospedale a causa del coronavirus. Il conduttore, infatti, aveva già annunciato di essere risultato positivo al virus, ma sembrava essere totalmente asintomatico. Tant’è che aveva anche condotto Tale e Quale Show in collegamento da casa.

Le sue condizioni di salute però sono andate peggiorando e i primi sintomi, piuttosto forti, si sono manifestati tanto da rendere necessario il ricovero. Pochi minuti fa, però, è arrivata la bella notizia che tutto il pubblico del piccolo schermo voleva: Carlo Conti è stato dimesso dall’ospedale.

A dare la notizia è stato il conduttore stesso sul suo profilo Instagram, pubblicando uno scatto che lo ritrae in auto, rigorosamente con la mascherina, mentre informa a tutti i suoi sostenitori che è sulla strada di casa. “Verso casa finalmente. Home sweet home” ha scritto.

Pochi e semplici parole che hanno emozionato il popolo della rete che dopo la scomparsa di due grandi artisti come Gigi Proietti e Stefano D’Orazio aveva bisogno di belle notizie come queste.

Anticipazioni Tale e Quale Show: Carlo Conti torna alla conduzione?

Visualizza questo post su Instagram Verso casa !!! Home sweet home 😂😂😂 Un post condiviso da Carlo Conti (@carloconti.tv) in data: 9 Nov 2020 alle ore 10:48 PST

Carlo Conti è finalmente tornato a casa. Segno che le cure che gli hanno somministrato in ospedale stanno funzionando e che non è in condizioni tale da rimanere in costante osservazione. Ottime notizie per il conduttore e per il pubblico che è particolarmente a lui.

Tant’è che dopo l’annuncio fatto su Instagram, il pubblico della rete si chiede se il conduttore venerdì sarà nuovamente al timone di Tale e Quale Show, visto che le sue condizioni di salute sono notevolmente migliorate e che potrebbe tornare a gestire il tutto da casa come due settimane fa.

Almeno per il momento però è troppo presto per stabilire se Carlo Conti condurrà Tale e Quale Show venerdì o meno, visto che è stato dimesso nemmeno un’ora fa. Sicuramente, qualora le sue condizioni dovessero rivelarsi stabili, non mancherà nell’intrattenere ancora una volta il suo fedele pubblico.

Carlo Conti dopo il ricovero sta bene. Anche se purtroppo non può ancora riabbracciare i suoi cari, visto che sembra essere ancora positivo al virus che purtroppo negli ultimi mesi non ha fatto altro che piegare il mondo intero e strappare via gli artisti a cui il pubblico era più legato che mai. Oggi, infatti, ha definitivamente detto addio a Stefano D’Orazio, in quanto si è tenuto il suo funerale nella Chiesa degli Artisti di Roma.