Carlo Conti ricoverat all’ospedale Careggi di Firenze. Il popolare conduttore è malato di Covid, e le sue condizioni di salute, che vengono definite “buone”, non sono – però – compatibili con la degenza a casa. Per la prima volta stasera non condurrà il suo “Tale e Quale Show”

Carlo Conti è stato ricoverato all’ospedale Careggi di Firenze. Il popolare conduttore e showman è malato di Coronavirus, ma le sue condizioni – pur giudicate buone – non sono più compatibili con la degenza domiciliare. Lo riporta Fanpage. Conti aveva annunciato lui stesso la sua positività al Coronavirus, ma senza parlare di sintomi. Si era mostrato sui social in perfette condizioni, e lo scorso venerdì ha condotto (con l’aiuto di Giorgio Panariello) il suo “Tale e Quale Show” da casa, apparendo brillante e in piena forma. Purtroppo, però, le sue condizioni si sono aggravate. Lo stesso Conti, sempre sui social, aveva spiegato che i sintomi della malattia erano arrivati, e che si stavano facendo sentire.

Carlo Conti in ospedale: stasera non condurrà “Tale e Quale Show”

In queste ore, evidentemente, la situazione è diventata più seria, tanto da richiedere il ricovero in ospedale. Tuttavia, fonti vicine al presentatore ci tengono a far sapere che le condizioni di salute sono buone e che non è il caso di parlare di un peggioramento. Intanto, per la prima volta da quando è in onda (10 anni) Carlo Conti non condurrà il suo “Tale e Quale Show”. Stavolta non ci sarà la sua presenza, nemmeno da remoto. Il toscano ha pubblicato un post su Instagram dove rassicura sulle sue condizioni, confermando la sua mancata partecipazione al programma. A questo punto è improbabile che il conduttore potrebbe apparire solo tramite un videomessaggio o una breve diretta nella quale rassicurerà sulle sue condizioni, ma non è ancora detto. Lo show sarà condotto da Giorgio Panariello e Gabriele Cirilli, con la collaborazione di Loretta Goggi e Vincenzo Salemme, i giurati della trasmissione. Previsto un ricordo per Gigi Proietti, al quale Conti non potrà prendere parte perché le sue condizioni di salute non glielo permettono.

