Roby Facchinetti commosso: “L’ultima chiacchierata con Stefano”

Roby Facchinetti, in collegamento con Domenica In insieme a Red Canzian, ricorda commosso l’amico del cuore Stefano D’Orazio

A ‘Domenica In’ va in scena un commosso saluto a Stefano D’Orazio, lo storico componente dei Pooh ricordato in diretta da Roby Facchinetti e Red Canzian, entrambi in collegamento da casa.

Quasi 50 anni insieme, una carriera lunghissima ma soprattutto un rapporto che andava e va al di là di quello professionale. Facchinetti ha ribadito che è un momento durissimo per lui, già provato da tutti i lutti provocati nella provicia di Bergamo dal Covid-19. Per lui è impossibile pensare che una persona alla quale ha volutom così bene non ci sia più.

E racconta di averlo sentito per telefono solo poche ore prima dell’ultimol ricovero in ospedale che gli è stato fatale: “Non riesco a capire, mi ha detto, dove Tiziana riesca a trovare la forza e l’energia per fare quello che sta facendo per me”. Tiziana è la moglie di D’Orazio, sposata nel settembre di tre anni fa e che adesso lo piange insieme a tiutti gli amici e ai fans dei Pooh.

Poi Roby ha concluso così: “Non ci sono parole. Ieri non ho voluto parlare con nessuno. Ho preferito restare in silenzio e piangere perchè quando accadono queste cose c’è solo questo bisogno”.

Parole dolcissime anche quelle di Red Canzian che ha ricordato l’altro Stefano, quello lontano dal palco e dai concerti. Una persona buona, generosa, che aveva sempre un pensiero per gli altri. Personalmente si erano rivisti a giugno: un progetto insieme da portare avanti, tante risate perché aveva un modo leggero di vivere la vita.

Roby Facchinetti commosso, ma in molti sui social hanno ricordato la magia di Stefano D’Orazio

Sono molti quelli che da venerdì sera stanno piangendo Stefano D’Orazio, i cui funerali saranno celebrati domani (9 novembre) in piazza del Popolo a Roma. Qui alcuni messaggi di fan e amici più meno celebri.

Senza parole per la perdita di Stefano D’Orazio, storico batterista dei #Pooh, band che ha segnato la storia della musica italiana.

Questo 2020 non finisce più di sconvolgerci. Buon viaggio #stefanodorazio ❤️ Un abbraccio grande a Tiziana, sua moglie. — Caterina Balivo (@caterinabalivo) November 6, 2020

Da non crederci, Stefano D’Orazio se ne è andato. Un grande professionista, un amico, un signore che ricorderemo sempre. Sono senza parole. #stefanodorazio #pooh — Paolo Giordano (@IlPaoloGiordano) November 6, 2020

#RedCanzian su RTL 102.5: “Ho passato la notte al telefono con Roby e con gli altri, siamo tutti sconvolti per qualcosa che nessuno poteva immaginare. Faccio fatica a parlare”#stefanodorazio #Poohhttps://t.co/Jf5SnKFVtT — RTL 102.5 (@rtl1025) November 7, 2020

Riposa in Pace Ste.

Sei e sarai sempre parte della famiglia.

Grazie per tutto ciò che ci hai lasciato.

Ti vogliamo tutti bene.#Pooh #stefanodorazio #granpopolodeipooh pic.twitter.com/MI993flzLL — ✮ (@bebexberry) November 7, 2020