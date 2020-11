Gerry Scotti è guarito, il messaggio per salutare i fans direttamente da casa: un sospiro di sollievo per tutti dopo il contagio



Finalmente a casa, una sensazione che per lui sa di rinascita. Gerry Scotti lo dice con un grande sorriso, lo stesso che sfoggia spesso in tv ma questa volta è diverso. Perché adesso può dire di aver sconfitto il Coronavirus anche se le ultime due settimane non sono state facili per lui.

Un messaggio da casa, con il giubbotto ancora addosso ma senza scarpe per simboleggiare la piena libertà. Lo fa per ringraziare chi in questi giorni lo ha aiutato ad uscire dall’incubo, a cominciare da tutto il personale medico della clinica milanese in cui è stao ricoverato. Nei giorni scorsi si era anche sparsa la voce, errata, di un suo trasferimento in terapia intensiva. Non è successo, ma certamente per lui è stato semplice uscirne.

Lo ha confermato quando, sabato 14 novembre, è apparso per due volte e in vesgti diverse a ‘Tu sì que vales‘. Nella prima parte del talent show di Canale 5 Gerry Scotti era in studio. Nella seconda invece seduto su una poltrona, ma solo in video e da solo, lontano dai colleghi di lavoro abituali.

La spiegazione è semplice: la prima parte del programma era stata registrata prima della sua positività al Covid-19, la seconda dopo che era già in isolamento. “Sono in poltrona, ma sono sulla poltrona dalla quale in genere guardo la tv”, ha spiegato lui ironicamente.

Gerry Scotti è guarito, la più bella notizia per i suoi fans che esultano sui social

L’annuncio di Gerry Scotti che ha rivisto la porta di casa è stato accolto con grandissimo entusiasmo da amici e fans. “Sono felice come un bambino al luna park!! Bentornato amico mio!”, ha scritto Rudy Zerbi, “Sei anche più bello”, invece Linus, “Un bacione! Ciao”, Maria Amelia Monti con un cuore. Ecco una carrellata degli altri commenti.

Questa foto è la cosa più bella del 2020. Bentornato Gerry😍 non sai che ansia ci hai messo. P, s sei bellissimo sei una roccia, se ti levavi anche le calze oltre alle scarpe… Si faceva follie qui 😂😀 — Luisa (@annaluisaespo) November 16, 2020

Zio Gerry è tornato a casa, la più bella notizia di questo periodo! Ti amiamo tutti❤️@Gerry_Scotti #cadutalibera pic.twitter.com/FTNWYefcxW — Manuel (@Manuel_trash) November 16, 2020

Il nostro zio @Gerry_Scotti è tornato a casa!!! 😍😍😍 Festeggiamo 🥳🥳🥳🥳🥳🥳! Quanto ti amiamo!!!!! pic.twitter.com/ZKv1vj06mW — Pazzi Per Gerry Scotti (@pazzipergerry) November 16, 2020