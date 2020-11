Rassegna stampa 18 novembre. I principali quotidiani italiani

By

La rassegna stampa del 18 novembre dei principali quotidiani italiani. Ecco cosa scrivono in prima pagina e cosa propongono oggi

Di seguito la rassegna stampa dei principali quotidiani italiani di oggi, 18 novembre 2020.

Vediamo quali argomenti hanno scelto di inserire in primo piano le principali testate giornalistiche.

Oggi le prime pagine dei principali quotidiani italiani si concentrano soprattutto sulla situazione in Calabria.

Gino Strada è infatti un argomento di discussione molto forte negli ultimi giorni. E il dibattito potrebbe proseguire ancora.

La Repubblica apre con il caos sulle dimissioni del commissario in Calabria. Il Presidente Conte ha deciso di assumersi la responsabilità dell’accaduto.

Spazio per il discorso di Mattarella e per le unioni civili in Nevada.

Lunedì Gerry Scotti è uscito dall’ospedale dove è stato ricoverato 10 giorni per Covid. Ripercorre i suoi giorni in ospedale e più volte il racconto è spezzato dalle lacrime che deve ricacciare in gola https://t.co/qMci09AslZ — Corriere della Sera (@Corriere) November 18, 2020

Il Corriere della Sera apre con il discorso di Mattarella, che ha chiesto di evitare “polemiche scomposte”.

All’interno un’intervista a Vasco Rossi. Spazio anche per la politica interna.

La prima pagina de Il Fatto Quotidiano si concentra su Fontana, Presidente della Regione Lombardia.

Spazio anche per la situazione in Calabria e per la politica interna.

Il Giornale critica fortemente il Governo Conte sulla gestione del commissariamento della Calabria.

Spazio anche per le vicende di Giarrusso, che rischierebbe l’espulsione dal Movimento Cinque Stelle.

Il Manifesto apre con il discorso di Mattarella, che ha chiesto ai cittadini italiani di essere prudenti e responsabili.

Focus sulle dimissioni lampo di Gaudio, commissario in Calabria dimessosi dopo appena un giorno.

La prima pagina de La Stampa mette in primo piano la difesa di Conte nei confronti del Ministro Speranza.

Il Premier si è assunto la responsabilità delle recenti vicende calabresi.

Il Messaggero apre con l’appello di Mattarella, che chiede un sacrificio al popolo italiano per provare a salvare il Natale.

Covid Torino, liceo vieta protesta contro Dad: lezioni solo da casa https://t.co/fkKGByAqf2 — Sky tg24 (@SkyTG24) November 18, 2020

Critiche al Governo sulla manovra finanziaria, che avrebbe dimenticato la città di Roma per spostare i fondi al nord.

Il Mattino si concentra sulla difficile situazione sanitaria della Campania. Al sud sarebbero arrivati meno fondi nonostante il numero elevato di malati.

Il quotidiano partenopeo denuncia le difficoltà dei medici di base, che spesso non riescono a prendersi cura dei propri assistiti.

L’Eco di Bergamo apre con le parole del virologo Pregliasco. Secondo il virologo la curva pandemica si sarebbe raffreddata ma sarebbe ancora troppo presto per riaprire tutto.

Spazio anche per il discorso alla nazione del Presidente Mattarella e per la cronaca locale.

Tuttosport si concentra sul mercato della Juventus, che starebbe provando ad acquistare Alaba.

Il difensore austriaco del Bayern Monaco è in scadenza di contratto nel giugno 2021.