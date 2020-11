Programmi Tv oggi 20 novembre: intrattenimento, film e sport

Tutti i programmi tv di oggi 20 novembre. I consigli su cosa vedere stasera tra intrattenimento, reality, film e sport

La sera è sempre il momento in cui la maggior parte di noi si rilassa e, soprattutto in questi giorni di pandemia in cui è difficile uscire, non c’è niente di meglio che accomodarsi sul divano ed accendere la tv.

Come sempre vi proponiamo una breve lista delle principali trasmissioni televisive in onda questa sera tra intrattenimento, sport e cinema.

Programmi tv 20 novembre: intrattenimento e reality

Per quanto riguarda l’intrattenimento, stasera gli appassionati di reality sicuramente si sintonizzeranno su Canale 5.

Alle 21.20 infatti il consueto appuntamento con il Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini.

Risponde Rai1 alle 21.25 con “Tale e quale show”, il programma condotto da Carlo Conti in cui le star dovranno imitare altri personaggi famosi.

Se invece preferite un po’ di approfondimento politico senza tralasciare la satira, su LA7 c’è Propaganda Live e su Canale 9 “Fratelli di Crozza”.

Film in tv stasera: La grande bellezza

Per chi invece preferisce guardare un bel film in compagnia, stasera alle 21 su Iris ci sarà il film cult di Paolo Sorrentino “La Grande Bellezza”, con Toni Servillo che ci racconta pregi e difetti di Roma e dell’Italia.

Sugli altri canali c’è ampia scelta tra commedia, azione e romanticismo. Ecco tutti gli altri film sui canali del digitale terrestre.

Rai 4 21:20 The gangster, the cop, the devil

Rai Movie 21:10 Parliamo delle mie donne

21:30 The Shepherd – Pattuglia di confine

Canale 20 Mediaset 21:04 Run all night – Una notte per sopravvivere

Cine 34 21:01 Giovannona Coscialunga disonorata con onore

Programmi tv oggi: lo sport

Inizia il weekend e tornano i campionati di calcio. Se per la Serie A bisognerà attendere domani, stasera su RaiSport ci sarà il match di Serie B tra Frosinone e Cosenza.

Per chi non ama il calcio, su Eurosport a partire dalle 19.45 appuntamento con il biliardo del Northern Ireland Open.