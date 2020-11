Belen Rodriguez al centro del gossip sul web. L’ultimo post la ritrae in un bacio col suo attuale compagno Antonino Spinalbese, ma il commento alla foto è riferito Stefano De Martino

La show girl Belen Rodriguez è di nuovo al centro dei pettegolezzi social. Questa volta è lei a scatenare la curiosità dei follower con un commento dell’argentina all’ultimo post in cui si bacia con il suo compagno, Antonino Spinalbese. Il momento rubato dalla telecamera in bianco e nero esprime tutta la tenerezza di un saluto di due innamorati.

Il gioco di luci ed ombre aggiunge quel pizzico di mistero che rende indispensabile studiare le 3 foto in sequenza per cercare di decifrare i volti dei personaggi. Belen è riconoscibilissima, specialmente nell’ultimo scatto in cui i suoi lineamenti sono leggermente illuminati mettendo in mostra un sorriso appena accennato che farebbe squagliare qualsiasi uomo.

Belen Rodriguez bacia Antonino ma il commento svela la verità sulla storia con Stefano De Martino

La foto è stata apprezzata dai suoi follower, che commentano con grande passione all’amore ritrovato per Belen, reduce dalla seconda separazione col padre di suo figlio Santiago, Stefano De Martino.

Ma non tutti vedono solo il ‘buono’ di queste foto ed ecco, tra i tanti, apparire anche commenti che tacciano la show girl di passare con molta facilità da un uomo all’altro.

A Belen infatti ultimamente erano stati attribuiti molti gossip, spesso solo creati ad arte dai paparazzi. Uno dei commenti al post di Belen, riferito a questa ‘facilità’ di cambiare partner, ha fatto decisamente scattare la reazione della show girl.

Una follower commenta agli scatti con Antonino: ‘Chi rimuove velocemente dalla mente e dal cuore, ha solo finto’. Questa frase non è andata giù a Belen che ha prontamente risposto: ‘Beh, se velocemente intendi 8 anni si, non fa un piega’

Belen quindi nel suo commento lascia intendere che sono già 8 anni che è iniziato il suo percorso di ‘purificazione’ dall’amore che l’ha vista legata a Stefano De Martino? Qualcosa non torna in questa frase, se si pensa che Belen e Stefano proprio 8 anni fa si sono sposati: come è possibile quindi, si domandano i follower, che le ci sono voluti 8 anni per rimuovere il suo ex marito dal cuore?

Ecco alcune risposte dei follower alla frase di Belen sugli 8 anni:

“8 anni ??? Ma se fino a ieri piangevi x Stefano bah”

“continuerai ad amarlo per sempre gordita mia scommetto tutto quello che vuoi 😅😜❤️ Antonio è per te quello che è stato Andrea (un’ancora di salvezza) niente di più poi passa”

“X me puoi cambiare uomo ogni giorno..ma 8 anni dove??? Ti sei mollata con Stefano poco fa eh!!”

“Quindi con Stefano era tutta una finta? 8 anni il intendi tutto il periodo che tra alti e bassi e altri uomini”

“8 anni dove??? Che vi siete lasciati l’ultima volta con Stefano nemmeno un’anno fa almeno sii sincera!!!”

“8 anni? Ma se sei mesi fa eravate insieme sulla barca come famiglia felice ! Ma dai almeno parla con cognizione !”

Come prenderà questa frase il diretto interessato, Stefano De Martino, che dopo la seconda separazione con la mamma di suo figlio aveva provato a riconquistarla per la terza volta?