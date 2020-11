Covid-19, bollettino di oggi 1° Novembre in Italia: tutti i numeri

By

Coronavirus: a che punto siamo arrivati in Italia? Il bollettino di oggi domenica 1° novembre 2020 in Italia con tutti i numeri

I numeri di oggi, domenica 1° novembre 2020 dei contagi da Coronavirus in Italia mostrano che la situazione è ben lontana dal risolversi.

Ecco tutti i dati rilasciati dalla Protezione Civile per quanto riguarda i casi di Covid-19 in Italia oggi. La situazione continua a confermarsi delicata in tutto il Paese.

Covid-19, il bollettino di oggi domenica 1° novembre: i morti e i nuovi contagi

Tamponi: 183.457

Totale casi: 29.907 contagiati

Dimessi/Guariti: 2954 guariti

Ricoverati: +96 terapie intensive | +936 ricoveri

Ricoverati in terapia intensiva:

Morti: 208



Tasso di positività: 16,3% (+1,6%)

Covid-19, il bollettino di domenica 1° novembre, regione per regione in Italia:

Passiamo ora ad analizzare il dato complessivo dei contagiati regione per regione.

In questa sezione trovate tutti i numeri riguardanti i contagiati in ogni regione d’Italia: ecco quanti sono.

