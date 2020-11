Wanda Nara in lockdown, ecco il suo outfit preferito

By

Nell’ultimo post Wanda Nara, più bella che mai, svela ai suoi followers il suo outfit preferito per il lockdown. Look bollente e curve in mostra. Foto

La bellissima Wanda Nara, famosa moglie nonchè procuratrice di Mauro Icardi, ha voluto deliziare i suoi followers con uno scatto ‘bollente’, ormai sempre più raro nei suoi profili social. Nel post in questione la bionda tutte curve si ritrae in casa vestita di una mini tutina nera con una scollatura ad dir poco generosa, che non lascia spazio all’immaginazione.

L’espressione sensuale e la posa ammiccante rendono questa foto tra le preferite dei suoi followers e tra le più apprezzate con quasi 130.000 like. Purtroppo i commenti rimasti sono poco più di una decina e tutti molto simili, come se gli altri fossero stati censurati. Chissà se anche Wanda si sia stancata di commenti troppo volgari o sessisti?

Visualizza questo post su Instagram 🐻💕🐻 Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 29 Ott 2020 alle ore 1:30 PDT

Comunque lo stile di Wanda per il lockdown parigino è piaciuto molto e in tanti vorrebbero passare questo ‘periodo di clausura’ obbligatorio con una bambola sexy così in casa. Che fortuna Mauro!