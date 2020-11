Silvia Toffanin, lacrime in onda dopo la morte della madre

Silvia Toffanin in lacrime per la morte della madre. La conduttrice tv si è comossa durante la sua trasmissione nel ricordo della mamma scomparsa da pochi giorni

Una trasmissione difficile per Silvia Toffanin, la conduttrice di Verissimo. Nell’ultima puntata andata in onda ieri, la presentatrice ha ricordato la madre Gemma Parison, morta da pochi giorni a causa di una malattia che l’aveva colpita qualche mese fa. Un momento molto toccante, con le lacrime della conduttrice: “Per me è stata è una puntata molto forte dal punto di vista emotivo”, ha spiegato durante la trasmissione. “Ho voluto essere ugualmente qui, perché mia madre non si perdeva nemmeno una puntata di “Verissimo”. Sono sicura che lei avrebbe voluto questo”



Silvia Toffanin, le lacrime per la morte della mamma Gemma

La Toffanin si è detta certa che la madre la stessa comunque guardando, concludendo poi con un “Mamma ti amo”. Poi la presentatrice ha mandato un bacio indicando il cielo, e più volte durante la trasmissione è apparsa molto commossa. Nei giorni scorsi la redazione di “Verissimo” le aveva mostrato la sua vicinanza con un post sui social: “Un grande abbraccio alla nostra Silvia da tutti noi di Verissimo per la perdita della sua amata mamma Gemma”. Commozione in studio e moltissimi messaggi di solidarietà e vicinanza per la donna.

