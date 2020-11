Halloween di sangue in Canada: uccide due persone con una spada

Notte di Halloween di sangue un Canada: un giovane vestito da Samurai ha ucciso in strada due persone con una spada e ne ha ferite altre cinque. Non sono chiari i motivi del folle gesto ma si pensa all’atto di terrorismo

Notte di terrore in Canada, a Quebec City, dove la notte di Halloween è stata macchiata da un terribile omicidio. Un giovane ha ucciso a colpi di spada due persone, ferendone altre cinque. Il folle gesto è stato compiuto poco dopo le 23 nei pressi della piazza del Parlamento, in pieno centro della città. Il 20enne, inizialmente individuato come vestito in abiti medievali, era in realtà travestito da Samurai, con una “katana”, un’affilata spada tipica giapponese, con la quale ha aggredito i passanti.

Canada, uccide due persone con una spada Samurai nella notte di Halloween

Radio Canada spiega che il ragazzo, arrestato dalla polizia, non ha fornito spiegazioni sul folle gesto, ma non si esclude la pista terroristica. Si ricercano legami dell’assassino con gli atti di terrorismo islamici in Francia, ma al momento il 20enne non sembra avere contatti col mondo islamico. Tuttavia, le forze dell’ordine hanno chiesto ai cittadini di rimanere in casa, perché non si escludono altri atti di questo genere, in una ipotetica correlazione.

