Italia in lockdown a novembre, lo dice Harry Potter

Italia in lockdown a novembre, una possibilità concreta. Ancora di più dopo che Canale 5 ha programmato la maratona di Harry Potter

Giuseppe Conte è in riunione con i membri del Cts e l’Italia sta probabilmente per entrare in un nuovo lockdown, ma i fans di Harry Potter sanno già che andrò a finire così. Sono preveggenti? No, semplicemente sanno quello che succederà da qui a due settimane su Canale 5.

Mediaset infatti ha programmato una nuova maratona con gli otti film tratti dai fortunatissimi libri di J. K. Rowling. Il primo è ‘Harry Potter e la pietra filosofale’, in programma il 12 novembre in prima serata su Canale 5 e gli altri arriveranno nelle sere successive.

Potrebbe essere un bel regalo di Natale anticipato per tutti quello che amano la scuola di Hoghwarts ma in realtà sotto sembra esserci altro. Molti infatti ricordano che era già successo a marzo, quando l’Italia per la prima volta era entrata in lockdown: il 16 su Italia 1 era andato in onda il primo atto della saga e a seguire, fino al 7 aprile, gli altroi sette capitoli chiusi da ‘Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2’.

Siete pronti a salire per la millesima volta sul Hogwarts Express il 12 novembre con una nuova maratona di Harry Potter su canale 5?🤩❤️ pic.twitter.com/r5VupLvXjq — lagiratempodihermioneee (@hermionesturner) October 31, 2020

Italia in lockdown, dal 12 novembre tutti in casa a guardare Harry Potter

La notizia della nuova maratona dedicata ai fuilm di Harry Potter dal 12 novembre sempre su Mediaset ha scatenato i fans della saga che non sono mai stanghi del ‘maghetto’. Tra ironia e felicità, i loro messaggi.

Allora Mediaset ha programmato la proiezione di tutti i film di Harry Potter nelle prossime settimane, ora mi pare evidente che sia una proclamazione implicita di un imminente #Lockdown2 — SBADIGLIANDO SI IMPARA 🟩 (@AndreeCucc) October 31, 2020

Di nuovo la e quindi anche

maratona di il rinnovo

Harry Potter dei drammi

su Mediaset settimanali pic.twitter.com/TzudV3q1GZ — miriam pazzeska is watching The Mandalorian (@lnclt_dulac) October 31, 2020

Niente, volevo solo farvi notare che dal 12 Novembre parte harry potter su canale 5 pic.twitter.com/HG3WfDhHYv — Enz (@Prickly__) October 31, 2020

Io: “Dal 12 novembre ci sarà di nuovo la maratona di Harry Potter su canale 5!!”

Mio fratello: “mi piazzo davanti alla tv, anche se ormai credo che mandare la maratona di Harry Potter sia in realtà un messaggio nascosto per dirci che andremo di nuovo in lock down” pic.twitter.com/xfX8Yhj6ED — sole 🕸 sta scrivendo la tesi (@seituilsole) October 31, 2020