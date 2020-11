Belen Rodriguez sul suo profilo Instagram si è lasciata andare ad un’insolita confessione che ha incuriosito i fan.

Belen Rodriguez è una dei personaggi più amati degli ultimi anni che ama, e non poco, avere un contatto diretto con i suoi fedeli sostenitori. Per questo motivo, non di rado, si lascia andare ad inedite ed insolite confessioni sul suo profilo Instagram.

Nelle scorse ore, dopo aver spiazzato i suoi fan, ha pubblicato uno scatto che ritrae la sua mano, accompagnando il tutto ad una riflessione, che invita i suoi fedeli followers ad usarle per accarezzarla, per fare del bene e non per scopi che non hanno nulla di positivo o buono da comunicare.

“Le tue mani usale per accarezzare, usa tutto il tuo corpo“ ha esordito l’ex di Stefano De Martino. “Usa la tua mente, utilizza il tuo spirito per fare del bene” ha proseguito. “Soltanto così riuscirai a sentirti apposto con te stesso” ha concluso. “E fidati che non c’è nulla di più gratificante di questo” ha aggiunto.

Belen Rodriguez su Instagram ha ancora una volta stupito il suo pubblico, che si è lasciato andare ad alcune riflessioni in merito al suo sfogo.

Belen Rodriguez, fan la rincuora: “E’ importante quello che fai”

Belen Rodriguez non ha di certo lasciato indifferenti i suoi fedeli sostenitori sul web, che sono prontamente intervenuti nei commenti attraverso riflessioni in merito a quanto affermato poco prima da lei. Tanti, ovviamente, sono stati i pensieri lasciati dai fan, ma uno in particolare ha catturato l’attenzione della compagna di Antonino Spinalbese. Tant’è che ha scelto di intervenire in prima persona, manifestando tutto il suo consenso per il parere espresso.

“E sentirsi in pace con se stessi e fare pace con se stessi” ha scritto una fan, colpendo Belen, che non molto tempo fa ha ammesso di aver mentito su Stefan De Martino. “Esatto, è proprio così” ha prontamente replicato lei, affermando quasi che dopo la fine del suo matrimonio ha iniziato un nuovo percorso per lavorare su stessa e sulla sua persona.

#B Un post condiviso da (@belenrodriguezreal) in data: 6 Nov 2020 alle ore 6:28 PST

Belen Rodriguez dopo Stefano De Martino sembra avere le idee ben chiare sul tipo di persona che vuole diventare e che è.