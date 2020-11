Come fare a sentire i Whatsapp audio e leggere i messaggi senza aprire la chat? Se pensi che sia impossibile prova uno di questi trucchi!

Whatsapp è un’applicazione che, ormai, usiamo davvero tutti giorno e notte.

La sua comodità, il fatto che sia gratuita e che permetta conversazioni virtualmente infinite l’ha resa l’app di messaggistica istantanea più scaricata al mondo.

Diciamoci la verità: non potremmo vivere senza Whatsapp!

Le sue funzioni che sono tantissime e tutte molto utili, però, oltre ad essere indispensabili spesso ci fanno sentire obbligati a rispondere ed essere reperibili 24 ore al giorno.

Scopriamo come fare per… ribellarci!

Whatsapp audio: come sentire i messaggi vocali senza aprire la chat

Whatsapp è veramente l’applicazione che tutti abbiamo scaricato sul telefono.

Le sue funzioni sono tantissime e la sua storia veramente molto interessante: tra gli ultimi aggiornamenti, poi, è arrivato anche un nuovo, utilissimo, strumento.

Se non avete letto ancora come attivare ed utilizzare i messaggi temporanei, qui trovate tutti i nostri consigli.

Per quanto utile e veramente fondamentale per la vita di tutti i giorni, Whatsapp, però, può velocemente trasformarsi in un vero e proprio incubo!

Molte persone, infatti, sentono una forte pressione a rispondere ai messaggi che ricevono: soprattutto perché per farlo, ormai, non ci vuole veramente nulla!

La conseguenza è che, spesso, se stiamo parlando già con qualcuno, ci sentiamo poi in obbligo di rispondere a tutte le altre persone che ci contattano.

Funzioni come l’orario di accesso o le spunte blu, infatti, ci rendono “colpevoli” agli occhi degli altri di aver ricevuto il loro messaggio. E se non rispondiamo sono guai!

In moltissimi risolvono il problema disattivando questi due strumenti.

Così facendo, chi nasconde orario e spunte blu, sarà “libero” di entrare e leggere i messaggi senza dover rispondere.

Questa soluzione, però, non aiuta in caso di messaggi vocali: questi messaggi, infatti, diventano azzurri dopo l’ascolto anche se avete le spunte blu disattivate.

Non solo!

Cliccando sulle informazione del messaggio, chi ve l’ha mandato, potrà anche vedere a che ora lo avete ascoltato. Un bel problema!

Come fare ad ascoltare i messaggi vocali senza aprire la chat allora?

L’unica soluzione è quella di disattivare completamente internet dal vostro cellulare.

Dopo aver ricevuto il messaggio, se volete sentirlo senza far sapere al mittente quando e se lo avete ascoltato, la vostra unica possibilità è quella di spegnere internet.

Fate attenzione a disattivare la connessione dati e quella del wifi oppure, se volete essere ancora più sicuri, potete inserire la “modalità aereo“, disattivando così anche la rete telefonica.

In questa modalità, vi sarà possibile sentire il messaggio senza che chi l’ha inviato lo sappia: un bel vantaggio!

Addio turni di domenica pomeriggio richiesti all’ultimo dal datore di lavoro!

Nella modalità offline potrete, inoltre, continuare a mandare messaggi ai vostri contatti: l’unico problema è che per farli arrivare a destinazione dovrete attivare nuovamente internet.

Una volta attivato internet (tramite Wifi o dati cellulare) il messaggio vocale ascoltato clandestinamente diventerà subito blu.

Ricordatevelo e… fate attenzione!

Come leggere i messaggi senza farsi notare: il trucco da usare su Whatsapp

Non solo audio ma anche foto e messaggi: su Whatsapp ci sono tantissimi contenuti ai quali voleste poter accedere senza farvi vedere!

Come fare, però, a leggere i messaggi o visualizzare una foto senza entrare su Whatsapp?

La risposta, semplicissima, vi stupirà.

Partiamo dai messaggi di testo: per leggerli senza farvi notare o senza farlo sapere al mittente, oltre ai metodi classici c’è un’applicazione che vi aiuterà!

I metodi classici comprendono levare le spunte blu e l’accesso e visualizzare quanto più testo possibile tirando giù la tendina delle notifiche.

Purtroppo questi due metodi non sono molto soddisfacenti e potrebbero crearvi dei problemi.

Scaricando invece Unseen avrete in tasca il modo perfetto per leggere i messaggi di Whatsapp senza entrare nell’applicazione!

Ma come funziona Unseen?

L’applicazione, una volta scaricata e collegata al vostro account, copia i messaggi che ricevete su Whatsapp all’interno del suo server.

In questo modo, quando riceverete un nuovo messaggio, basterà aprire Unseen invece che Whatsapp per leggere il contenuto: i vostri contatti non sapranno mai che siete di fronte lo schermo del cellulare!

Discorso diverso, invece, per quanto riguarda foto o video, insomma i classici contenuti multimediali.

Se volete visualizzarsi senza entrare sull’applicazione il trucco è ancora più semplice.

Basterà attivare il download automatico dei contenuti multimediali (lo trovate nelle impostazioni di Whatsapp) ed il gioco è fatto!

Il download automatico, generalmente, è sconsigliato perché consuma dati e batteria: permette al telefono di caricare in autonomia la foto o il video che vi è stato inviato, senza che voi dobbiate fare alcunché.

Attivarlo vuol dire che troverete nella vostra galleria, nella cartella Whatsapp, i contenuti che volete vedere non appena il vostro telefono li avrà scaricati.

Il tutto senza mai entrare nella chat di Whatsapp.

Adesso avete tutti gli strumenti per agire come dei veri e propri 007.

Whatsapp, per voi, non ha più segreti!