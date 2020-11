By

La posizione di Paolo Brosio al Grande Fratello sta diventando decisamente controversa a causa delle sue dichiarazioni: ecco l’ultima.

La partecipazione di Paolo Brosio nella casa del Grande Fratello VIP è stata ampiamente discussa sui social in questi giorni.

Il noto personaggio della televisione italiana, infatti, è salito alla ribalta delle cronache per numerose affermazioni che hanno sconvolto il pubblico.

L’ultima, andata in onda questa mattina, ha fatto davvero infuriare gli utenti dei social media.

Paolo Brosio al Grande Fratello: “Pensavo fosse il gas della verità come ad Auschwitz”

Brosio sente un rumore, la Gregoraci risponde che è il rumore di una tendina. Lui: “pensavo fosse gas, tipo quello della verità, che cominci a raccontare tutto… come facevano i tedeschi ad Auschwitz” #GFVIP pic.twitter.com/UWvkY6y0rF — Trash Italiano (@trash_italiano) November 7, 2020



La gaffe, questa volta, decisamente non passerà inosservata.

Durante una conversazione con un’altra ospite della casa, Elisabetta Gregoraci, Paolo Brosio ha fatto una dichiarazione decisamente grave.

Il web, però, non perdona e su Twitter sono in tantissimi ad aver duramente condannato il gesto del giornalista e conduttore.

Le parole di Brosio sul “gas che usavano i tedeschi ad Auschwitz” sono vergognose.

Io ho visitato i campi di sterminio e non è un gioco, tantomeno una squallida “battuta”. #GFVIP — Fabrizio Valerio (@frabiziovalerio) November 7, 2020

Brosio: pensavo fosse gas, tipo quello della verità, che cominci a raccontare tutto ime facevano i tedeschi ad Auschwitz.

Io personalmente sono andata a visitare le camere a GAS, e caro PAOLO BROSIO non ho riso PROPRIO PER UN CAZZO.

SCHIFOSO SQUALIFICATO SUBITO #GFVIP — Aurora ᴴ ◟̽◞̽ O.B.G Squad✨ (@letterstohaz) November 7, 2020

A me i programmi trash piacciono e divertono ma in questa edizione del gfvip si è andati troppo oltre superando spesso ogni limite di umana decenza, prima le frasi razziste e omofobe della Contessa, ora Brosio e la battuta su Auschwitz. Inconcepibile e ingiustificabile — Clarissa (@_claarissa) November 7, 2020

“Pensavo fosse il gas della verità, come facevano i tedeschi ad Auschwitz” Punto primo: Ma come fai solo a pensare a una roba del genere nel classificare la natura di un rumore. Punto secondo: Ma che cazzo ridi?#GFVIP

pic.twitter.com/zvd5L223C8 — VIPERISSIMA trαsh (@Viperissima_) November 7, 2020

Paolo Brosio in pochi giorni ha bestemmiato, scherzato su Auschwitz, rivelato informazioni esterne, sessualizzato ogni essere vivente femminile all’interno della casa MA lo mettiamo solo in nomination perché lui è un uomo di fede e ha visto la madonna, ehy. 😔#GFVIP brosio — stupida bibbi (@wjnona1) November 7, 2020

La conversazione in oggetto, è iniziata perché Brosio chiedeva l’origine di un rumore che, come spiegato dalla Gregoraci, era solamente quello di una tendina che si muoveva.

A quel punto, il 64enne originario di Asti ha commentato: “Pensavo fosse gas, sì, tipo il gas della verità che cominci a raccontar tutto… come facevano i tedeschi ad Auschwitz“.

Poi, per concludere, una risatina imbarazzata.

Ironizzare su una delle pagine più oscure della storia mondiale, chiamando in causa il campo di concentramento più grande mai realizzato dalle forze naziste, non è accettabile.

Ad Auschwitz, infatti, persero la vita più un milione e mezzo di vittime innocenti.

Sentirne parlare in toni così leggeri, scherzandoci sopra addirittura, ha decisamente colpito il pubblico italiano.

«…come facevano i tedeschi ad Auschwitz ahahah!» Brosio squallido, e non esistono giustificazioni. Penso che “battute” del genere non debbano MAI essere considerate divertenti o accettabili, ieri come oggi. La leggerezza è una cosa, la mancanza di sensibilità un’altra. #GFVIP https://t.co/lQSUz39PF9 — marvin (@sirwhitfield) November 7, 2020



Il momento, andato in onda nella casa del Grande Fratello decisamente una delle più spiate d’Italia, non verrà dimenticato tanto presto.

I numeri delle persone che visualizzano il video, commentandolo ed esprimendo il loro dissenso aumentano di ora in ora.

A gran voce, ora, si chiede l’eliminazione di Brosio dalla casa del GF: in molti, inoltre, sottolineano come le sue dichiarazioni precedenti avessero già fatto scalpore.

Bestemmie e frasi sessiste sono state “perdonate“. Vedremo gli effetti che avrà questo scivolone veramente terribile e di cattivo gusto.