La disgrazia risale alla partita di serie A Inter – Napoli del 28 dicembre 2018. Violenti scontri tra ultrà pre match hanno portato alla morte di Daniele Belardinelli. Tifoso del Napoli condannato a 4 anni di carcere

Fabio Manduca, questo è il nome del tifoso partenopeo condannato per omicidio stradale. Gli eventi a cui si fanno riferimento risalgono a poco meno di due anni fa’, precisamente il 28 dicembre 2018, in cui era in programma Inter – Napoli. Prima del match un gruppo di tifosi, tra cui la vittima Daniele Belardinelli, entra a contatto con la tifoseria antagonista e negli scontri ad averne la peggio fu proprio Daniele, tifoso del Varese, che partecipava all’agguato organizzato dagli ultrà nerazzurri.

Proprio per fuggire dalla trappola, questa è la tesi della difesa, il tifoso partenopeo travolse ed uccise Daniele Belardineli. Da qui si capisce anche la motivazione per la condanna a 4 anni di carcere con l’imputazione di omicidio stradale. Il pubblico ministero aveva chiesto invece 16 anni di galera per omicidio volontario.