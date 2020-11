Cyber Monday 2020: le offerte di Amazon da non perdere

Il lungo week end del Black Friday si conclude con il “Cyber Monday”, il lunedì dedicato ad altri sconti, principalmente sulla tecnologia. Amazon presenta una carrellata di numerose offerte interessanti

Il lungo week end del Black Friday si conclude, come da tradizione, con il “Cyber Monday”: un lunedì dedicato agli sconti su moltissimi articoli tecnologici. Televisori, smartphone, videogiochi ed accessori di ogni tipo vengono venduti a prezzi vantaggiosi per l’intera giornata di oggi, lunedì 30 novembre. In particolare, è Amazon a offrire sconti interessanti, e non solo sulla tecnologia.

Cyber Monday 2020: le migliori offerte su Amazon. Non solo tecnologia

Tra gli smartphone, da segnalare l’iPhone 8 con ben 256gb di ram a 599 euro. Non è un modello recente, ma lo sconto è del 33% rispetto a quello di listino. Altra offerta interessante è quella per il Motorola Motorola Moto G9 Play, che viene venduto a soli 159 euro, con 70 euro di sconto sul prezzo originale. Ma le offerte riguardano anche articoli di vario genere: va a ruba lo spazzolino elettronico super tecnologico Oral-B Smart 4500 Cross Action (acquistabile direttamente da qui in super promozione, vedi in basso), venduto a 89 euro contro i 134.9 del prezzo originale. E’ interessante anche l’offerta per la Fire Tv Stick Lite con telecomando vocale Alexa, venduta a 19 euro contro i 29 originale. Non solo tecnologia: le sempre utili Pampers Baby Fresh Salviettine costano solo 19 euro, contro i 32 del prezzo originale. Ancora per gli amanti della tecnologia il nuovo Echo Dot di quarta generazione (comandi vocali) venduto col 50% di sconto, a soli 29 euro.

Cyber Monday, affari spendendo meno di 20 euro

Le cuffie Bluetooth senza fili della Aukey costano appena 19.43 euro contro i 29.99 originali. Ottimo sconto anche per la presa di corrente intelligente Amazon Smart Plug, che consente anche la connettività wifi: il costo è di soli 14.99 euro. Ancora smartphone con l’ottimo Xiaomi Redmi Note 9, a soli 209 euro contro i 299 originali. Per chi cerca una webcam c’è la Aukey Webcam 1080 Full Hd, venduta a soli 30 euro. Altro ottimo cellulare è il Samsung Galaxy M31, che con il 18% si può acquistare a 229 euro. E infine per le pulizie di casa c’è l’ottimo iRobot Roomba e5154, aspirapolvere automatico. Il prezzo è di soli 249 euro contro i 349 originali.

