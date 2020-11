Black Friday 2020: tutti gli sconti più alti sulle Tv di ultima generazione

Scopriamo insieme le offerte più vantaggiose presenti in rete in occasione del Black Friday 2020 sulle Tv di ultima generazione

Oggi, venerdì 27 novembre, è il giorno che tutti aspettavano in questo 2020. Si tratta appunto del Black Friday, che permetterà agli utenti di tutto il mondo di fare acquisti e regali risparmiando notevolmente.

Detto sempre che è bene stare attenti e non cadere nelle truffe, in questi giorni stiamo selezionando alcuni prodotti venduti da siti assolutamente affidabili e che vi permetteranno di usufruire di sconti importanti.

Nei giorni scorsi vi abbiamo proposto alcuni notebook, oggi invece parleremo delle televisioni di ultima generazione.

Soprattutto in questo momento in cui molti di noi sono costretti in casa non c’è niente di meglio che regalarsi un bel televisore nuovo e godersi un film, una serie o un evento sportivo in 4k.

Black Friday 2020, la migliore offerta per le tv 32 pollici

La migliore offerta per comprare una tv di 32 pollici ma mantenendo una qualità alta è quella che riguarda la Tv Lg HD 32LM630, venduta su Eprice a 238.99 euro con uno sconto dell’8%.

La smart TV LG sfrutta il sistema operativo webOS per offrire un accesso rapido e intuitivo ad app video come Netflix, YouTube e molto altro.

Le migliori offerte sulle tv 43 pollici

Aumentando i pollici ci troviamo di fronte molte offerte interessanti, soprattutto per i tv 43″ che sono ormai diventati il nuovo standard, anche perchè sono le più piccole e le più economiche che permettono di usufruire della tecnologia 4K.

Se non volete spendere tanto avendo comunque delle prestazioni decisamente da top di gamma, allora potreste optare per il tv Hisense H43B7100 43″ 4K Ultra HD, venduto su Ebay a 279 euro rispetto al prezzo originario di 319 euro.

Se invece volete il massimo della qualità per un 43 pollici, allora dovrete “bussare” in casa Sony. Il Sony KD43X7056BAEP ha il prezzo incredibile di 399 euro, rispetto al prezzo di listino di 629 euro. Uno sconto del 36% che potrete trovare sul sito di Unieuro.

La migliore offerta sulle Tv 55 pollici

Per chi vuole un Samsung di altissima qualità e con uno schermo di 55 pollici, la scelta migliore da fare è quella della TV QE55Q64TAUXZT Serie 6. Si tratta di uno schermo che sfrutta la tecnologia QLED e che viene venduta normalmente al prezzo di 699 euro. Su Amazon la tv è in offerta a 100 euro di meno, 599 euro.

Black Friday 2020, le offerte sulle migliori Tv del momento

Se invece avete intenzione di regalarvi il top di gamma, ci sono due offerte grandiose su due TV 65 pollici.

La prima è la LG OLED TV, venduta normalmente a 1999 euro ed al momento scontata di 300 euro su Amazon.

La seconda è la modernissima Samsung The Frame da 65 pollici, che oltre alla qualità tecnica unisce anche il design particolare a cornice. Normalmente venduta a 1999 euro, su Amazon è in offerta a 1499 euro con uno sconto di 500 euro.