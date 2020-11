Programmi Tv oggi 27 novembre: intrattenimento, film e sport

Tutti i programmi tv di oggi 27 novembre. I consigli su cosa vedere stasera tra intrattenimento, reality, film e sport

In questi giorni in molte zone d’Italia uscire è quasi impossibile, se non per necessità. Inoltre, dalle 22 in poi, scatta il coprifuoco.

Dunque, invece di rischiare inutilmente e rispettando tutte le norme anti-coronavirus, la cosa migliore da fare è quella di sedersi sul proprio divano ed accendere la tv.

Che sia intrattenimento, un bel film o qualsiasi sport vi piaccia, non c’è niente di meglio in questi giorni di pandemia che trascorrere la serata da soli o in compagnia gustandosi il proprio programma tv preferito.

A volte però è facile perdersi tra guide tv sempre più complesse. Vi rendiamo la vita più facile, andandovi ad elencare i programmi tv di stasera più cercati ed amati dagli italiani.

Programmi tv 27 novembre: intrattenimento e reality oggi

Per quel che riguarda l’intrattenimento, stasera parte il nuovo programma di Rai1 “The Voice Senior”.

Lo show, condotto da Antonella Clerici, riprende il format di “The Voice”, anche se i concorrenti saranno tutti over 60.

Non ci sarà invece l’appuntamento settimanale con il “Grande Fratello Vip”.

Se invece preferite un po’ di approfondimento politico senza tralasciare la satira, su LA7 c’è Propaganda Live e su Canale 9 “Fratelli di Crozza”.

Film in tv oggi: a tutta azione

Per chi ha intenzione invece di godersi un bel film, stasera le reti televisive propendono decisamente per l’azione. Sparatorie, inseguimenti e tante emozioni.

Ecco tutti i film in tv oggi in prima serata:

Rai 4 21:23 Professione assassina

Rai Movie 21:05 Chef – La ricetta perfetta

Iris 21:00 Gunny

Italia 2 21:15 Spiders 3D

La 5 21:10 Something new

Cielo 21:20 Histoire d’O – Ritorno a Roissy

Paramount 21:10 Flipper

Spike 21:30 Rombo di tuono

Canale 20 Mediaset 21:04 Doom

Cine 34 21:02 La vedova inconsolabile ringrazia quanti la consolarono

Programmi di oggi: lo sport in tv

Inizia il weekend e tornano i campionati di calcio. Se per la Serie A bisognerà attendere domani, stasera su RaiSport ci sarà il match di Serie B tra Chievo Verona e Lecce.

Per chi non ama il calcio, su Eurosport a partire dalle 21.15 appuntamento con lo sci di fondo per la Coppa del Mondo di categoria.