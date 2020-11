Ecco le ultime indiscrezioni riguardo l’entrata nella casa del Grande Fratello VIP di Cristiano Malgioglio: sarà un ospite of un concorrente?

Cantante, showman, produttore: non c’è niente che Cristiano Malgioglio non sappia fare.

Tra i tanti talenti, però, il famosissimo Cristiano annovera una capacità veramente speciale: quella di essere uno dei più amati dagli italiani!

Con più di un 1 milione di follower su Instagram, la domanda riguardante il suo futuro al Grande Fratello VIP è diventata decisamente importante.

Ecco che cosa sta succedendo.

Cristiano Malgioglio al Grande Fratello Vip: tutti i dettagli

Arrivata oggi, per la gioia di molti, la conferma dal profilo Instagram ufficiale di Cristiano Malgioglio: sta per entrare nella casa del Grande Fratello.

“Dopo vari ripensamenti, posso anticiparvi come vi avevo promesso che lunedi prossimo entrerò nella casa del @grandefratellotv. Come mai? Ho bisogno di socializzare. Questo Covid come a molti di noi ha messo ansia… e io non volevo che entrasse dentro di me. La vida es un Carnaval cantava la mia adorata #celiacruz, bisogna sorridere anche se si è tristi. Perché ritornare dopo un grande successo? Mettersi in gioco aiuta a vivere meglio. Un consiglio all’amico @alfosignorini di non chiamarmi Vippone e tanto meno Vip , perché io non sono né l’uno e né l’altro. SONO UNO DI VOI”

Lo showman ha decisamente tenuto con il fiato sospeso i suoi fan che non aspettavano altro di vederlo apparire nello show.

L’importante, come sottolinea nella dichiarazione sopra, è mettersi di nuovo in gioco e combattere l’ansia provocata dalla pandemia di Coronavirus.

Insomma, entrando nuovamente nella casa del Grande Fratello, Cristiano sarebbe in grado di tornare su un terreno a lui favorevole, che gli ha regalato un grande successo in passato, misurandosi proprio con il sé stesso del passato.

Inoltre sarebbe lontano dal Covid-19 e dalle sue conseguenze: una motivazione veramente inattaccabile!

La richiesta da parte del presentatore di quest’anno, Alfonso Signorini, di avere quindi Malgioglio come ospite è stata, a quanto pare, accolta positivamente.

Purtroppo, però, ci sarebbero ancora molti dettagli da definire, visto che il tutto è ancora in pieno svolgimento.

L’eliminazione del tutto inaspettata di Patrizia De Blanck, infatti, ha rimescolato le carte in tavola e costretto la produzione a cercare di capire come tenere alta l’attenzione.

Secondo le indiscrezioni riportate da Novella2000 mancherebbe, dopo l’eliminazione della contessa De Blanck, una linea comica all’interno della casa più spiata d’Italia.

L’entrata di Cristiano Malgioglio, quindi, donerebbe alla trasmissione nuove ed entusiasmanti possibilità.

Il tutto, però, solo se sarà possibile convincere Malgioglio a trattenersi per più di una settimana nella Casa del Grande Fratello.

Il cantante, infatti, sarà sicuramente tra i protagonisti della puntata della prossima settimana e farà il suo ingresso nella casa come ospite.

Rimarrà solo una settimana come il chirurgo estetico Giacomo Urtis oppure Alfonso Signorini, i suoi autori e la produzione del Grande Fratello VIP riusciranno a convincerlo a trattenersi come concorrente ufficiale?

La risposta a questa domanda, per ora, non è ancora certa o definita.

Nel frattempo, però, il popolo del web si è già scatenato.

Sia su Twitter che su Instagram in tantissimi stanno commentando (e festeggiando) l’avvenuto ritorno di Cristiano tra le fila dei concorrenti del Grande Fratello VIP.

Per sapere con certezza se lo showman accetterà di essere un concorrente o rimarrà solo per una settimana bisogna attendere la prossima puntata del Grande Fratello.

E voi, la guarderete?

Lunedì 30 novembre entrerà in casa CRISTIANO MALGIOGLIO come concorrente ufficiale 💥💥💥💥💥 #GFVIP pic.twitter.com/hGLedUeqiK — Rosy // ciao comodinoooo (@sonorosy__98) November 24, 2020

Raga comunque tra tutti i vip che vogliono uscire.. io sono rimasto a Cristiano Malgioglio che vuole entrare per salvarsi dal COVID ✈️✈️✈️#GFVIP — Luca (@Luca22128042) November 24, 2020