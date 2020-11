Wanda Nara senza veli con il cavallo, spettacolo della natura – FOTO

Wanda Nara senza veli con il cavallo: la moglie di Mauro Icardi ritrova l’aria di casa e si lascia andare a pose spettacolari per i suoi fans

Uno spettacolo della natura., Come definire diversamente l’ultimo scatto che Wanda Nara ha voluto regalare ai suoi milioni di followers sparsi in tutto il mondo? Natura che impazza, visto che ha scelto di farsi immortalare accanto ad un bellissimo cavallo.

Ma l’occhio cade subito sulla mise della showgirl argentina. Nudo il cavallo e nuda pure lei, per un’immersioene completa nella natura. Non una novità assoluta per la moglie di Maurito Icardi, ma pur sempre un enporme piacere per gli occhi di chi guarda. Nei giorni scorsi Wanda Nara con un body trasparente bianco aveva mostrato tutte le sue grazie e quersta volta si ripete.

Wanda ha deciso di accompagnarla con un post che sa di confessione: “La chica que llego a donde quería llegar y de donde nunca se fue”. Tradotto in italiano, “La ragazza che è arrivata dove voleva arrivare e da dove non è mai andata via”. Perché se la sua anima gitana negli ultimi anni è stata molto italiana e un po’ parigina per seguire il marito, il suo cuore è tutto argentino.

Non è un caso che Wanda inserisca nel post una bandiera del suo Paese di origine. Negli ultimi giorni infatti ha fatto rientro a casa, quella vera della sua nascita, per riabbracciare la sorella Zaira. E con lei ha anche posato per alcune immagini, chiarendo che è la sua “mora preferita”. Due bellezze a confronto, un piacere per tutti.

Wanda Nara in Argentina, ma nessuna parola sulla morte di Maradona

Per un gioco del destino, Wanda Nara è tornata in patria poprio nei giorn del lutto nazionale per la tragica morte di Maradona. Molti però hanno notato che dalla notizia della sua morte, nè lei nè il marito, rimasto a Parigi, hanno voluto in quialche modo commentare.

Lei piuttosto pensa a godersi questa pausa, che sarà breve perchè gli impegni la richiamano in Europa. Natale è vicino, il marito potrà finalmente fare rientro a Milano a meno che non decidsano di passarlo tutti insieme a Parigi. In ogni caso lei è pronta, in forma spettacolare.