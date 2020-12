Programmi Tv oggi 11 dicembre: intrattenimento, film e sport

Tutti i programmi tv di oggi 11 dicembre. I consigli su cosa vedere stasera tra intrattenimento, reality, film e sport

In questi giorni in molte zone d’Italia uscire è quasi impossibile, se non per necessità. Inoltre, dalle 22 in poi, scatta il coprifuoco.

Dunque, invece di rischiare inutilmente e rispettando tutte le norme anti-coronavirus, la cosa migliore da fare è quella di sedersi sul proprio divano ed accendere la tv.

Che sia intrattenimento, un bel film o una partita di calcio, non c’è niente di meglio in questi giorni di pandemia che trascorrere la serata da soli o in compagnia gustandosi il proprio programma tv preferito.

A volte però è facile perdersi tra guide tv sempre più complesse. Vi rendiamo la vita più facile, andandovi ad elencare i programmi tv di stasera più cercati ed amati dagli italiani.

Programmi tv 11 dicembre: intrattenimento e reality oggi

Per quel che riguarda l’intrattenimento, stasera ci sarà la sfida a colpi di share tra due degli show più amati dagli italiani.

Su Rai1 ci sarà “The Voice Senior” con Antonella Clerici che presenterà i concorrenti over 66 che si sfideranno a colpi di canzoni.

Su Canale 5 altra puntata in diretta del Grande Fratello Vip condotta da Alfonso Signorini. Anche oggi si attendono polemiche, nominations ed eliminazioni.

Se invece preferite un po’ di approfondimento politico senza tralasciare la satira, su LA7 c’è Propaganda Live , programma punto di riferimento nel palinsesto di La7 e per i tanti telespettatori, e su Canale 9 “Fratelli di Crozza”.

Per finire su Italia 1 ci sarà “Freedom-Oltre il confine“, programma di cultura con Alberto Giacobbo che ci condurrà per mano a scoprire misteri e curiosità.

Film in tv oggi: su Tv8 “Hotel Transylvania”

Per chi ha intenzione invece di godersi un bel film, stasera su Tv8 c’è la pellicola di animazione adatta ad adulti e bambini “Hotel Transylvania”. Ve la consigliamo per un paio di ore in spensieratezza. Per il resto vi lasciamo come sempre la lista completa.

Ecco tutti i film in tv oggi in prima serata:

Rai 2 21:20 Troppa grazia

21:20 Troppa grazia Rai 4 21:21 Escape Plan 2 – Ritorno all’inferno

21:21 Escape Plan 2 – Ritorno all’inferno Rai Movie 21:10 Qualcosa di buono

21:10 Qualcosa di buono Iris 21:00 Gli spietati

21:00 Gli spietati Italia 2 21:10 Arctic predator – Terrore tra i ghiacci

21:10 Arctic predator – Terrore tra i ghiacci La 5 21:10 Il sogno di una vita

21:10 Il sogno di una vita Cielo 21:20 Curiosa

21:20 Curiosa TV8 21:30 Hotel Transylvania

21:30 Hotel Transylvania Paramount 21:15 L’asilo dei papa’

21:15 L’asilo dei papa’ Spike 21:30 Rombo di tuono 3

21:30 Rombo di tuono 3 Canale 20 Mediaset 21:04 Hitman: Agent 47

21:04 Hitman: Agent 47 Cine 34 20:59 Prestami la tua moglie

Programmi di oggi: lo sport in tv

Neanche terminato il turno infrasettimanale di coppe europee che già riparte il campionato di Serie A con il primo anticipo. Stasera alle 20.45, in diretta su SKY, ci sarà Sassuolo-Benevento.

Per chi ama invece la versione “ridotta” del calcio, ovvero il futsal, su Rai Sport alle 20.55 ci sarà la sfida di calcio a 5 tra Real San Giuseppe e Feldi Eboli.