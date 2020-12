Samantha De Grenet si appresta ad entrare nella casa più chiacchierata d’Italia. Scopriamo le curiosità su di lei e sulla sua famiglia.

Samantha si appresta ad entrare nella casa del Grance Fratello Vip nell’edizione 2020 del reality Mediaset condotto da Alfonso Signorini.

La showgirl è conosciuta al grande pubblico sin dal 1987 grazie alla prestigiosa agenzia di moda Riccardo Gay di Milano.

La De Grenet muove i suoi primi passi nel mondo della moda, dove durante il corso della sua carriera ha lavorato anche al fianco di un’altra artista ed aristocratica italiana Carla Bruni.

Conosciamo Samantha De Grenet per le sue innumerevoli partecipazioni a molteplici programmi televisivi italiani.

Scopriamo in dettaglio qualcosa in più su di lei.

Samantha De Grenet: età, altezza, carriera e vita privata della ex naufraga ora prossima inquilina del GF VIP

Nome: Samantha De Grenet

Samantha De Grenet Data di nascita: 9 novembre 1970

9 novembre 1970 Luogo di nascita: Roma

Roma Età: 50 anni

50 anni Segno zodiacale: Scorpione

Scorpione Professione: Conduttrice, showgirl, opinionista televisiva, ex naufraga dell’Isola dei Famosi

Conduttrice, showgirl, opinionista televisiva, ex naufraga dell’Isola dei Famosi Altezza: 1.75 cm

1.75 cm Peso: in aggiornamento

in aggiornamento Tatuaggi: in aggiornamento

in aggiornamento Sorella: Ilaria De Grenet

Ilaria De Grenet Figli: 1 solo, Brando Barbato

1 solo, Brando Barbato Uomini che hanno fatto parte della vita di Samantha : Leonardo Pieraccioni, Filippo Inzaghi, Luca Barbato (padre di Brando)

: Leonardo Pieraccioni, Filippo Inzaghi, Luca Barbato (padre di Brando) Curiosità: la conduttrice ha origini nobiliari essendo figlia di Mario De Grenet (discendenti del Senatore del Regno Francesco Grenet) e Gabriella Marina (nipote della Principessa di Fondi Amalia De Sangro). Samantha si è sempre dichiarata lontana dalla nobiltà e dai salotti aristocratici.

Samantha nel corso della sua vita ha affrontato una grandissima sfida, quella del cancro. A tal proposito in una intervista per Medicina Moderna dichiarò: “Quando mi è stato detto che avevo un tumore e che avrei dovuto operarmi è stato come ricevere un pugno in faccia. Ero frastornata. Sono uscita da quello studio, ho preso il motorino per tornare a casa e solo allora ho realizzato cosa fosse successo ed ho cominciato a piangere“.

Un dolore così grande affrontato nel pieno della crescita di un figlio. Samantha non si è mai fatta abbattere da questo brutto male, il cancro, e lo ha affrontato a pieno petto.

Dopo essersi presa una pausa dal pubblico è tornata più sorridente di prima e dopo aver sconfitto anche il Covid è ora pronta a calcare le scene del Grande Fratello Vip.

Entrerà assieme a Filippo Nardi e Sonia Lorenzini.

Una guerriera pronta a tentare di ribaltare le sorti del Grande Fratello Vip che per molti ha delle dinamiche ormai ben salde.

Che Samantha rappresenti un ciclone nella casa più chiacchierata d’Italia?