Si avvicina il Natale e anche Diletta Leotta ha preparato il suo albero. Ma ai fans non è sfuggito un particolare mancante

Il Natale è ormai alle porte e come da tradizione tutti noi in questi giorni stiamo preparando alberi e presepi e stiamo addobbando le nostre case per passare al meglio le feste. Nonostante la pandemia e tutti i problemi relativi al Covid, nessuno vuole rinunciare alle usanze tipiche del periodo natalizio. E anche i vips in questi giorni cominciano a sfoggiare i loro addobbi natalizi.

Non fa eccezione Diletta Leotta che nel suo ultimo post ha mostrato a tutti i suoi followers il suo albero di Natale luminoso e pieno di ornamenti a forma di cuore. Nella foto la bella presentatrice ha sfoggiato un abito rosso, elegante e sexy allo stesso tempo, che mette in mostra il suo prosperoso lato A.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Diletta, molto sorridente e con un calice di vino in mano, ha commentato così lo scatto: “Atmosfera Natalizia”.

LEGGI ANCHE: Diletta Leotta, buonanotte bollente ai fan

Diletta Leotta, sul suo albero manca qualcosa

La foto, come sempre, ha riscosso grande successo sul web vista anche la bellezza della presentatrice di Dazn. Tra i commenti infatti ci sono tantissimi complimenti, e la foto al momento ha riscosso quasi 500mila like. Ma c’è un particolare che non è sfuggito.

Difficile da dire a prima vista, il particolare non è sicuramente la prima cosa che salta agli occhi guardando il post, ma guardando bene l’albero, cercando di non farci distrarre dalle curve di Diletta, si nota una mancanza. Come da tradizione, infatti, in cima all’albero dovrebbe esserci il puntale, generalmente a forma di stella. E bene, nell’albero di Diletta manca. Non molti di quei 500 mila che hanno apprezzato il post se ne sarebbero accorti se non per alcuni followers di Diletta, sicuramente i più attenti, che hanno ironizzato sulla mancanza del puntale, facendolo notare alla bella conduttrice tv in vari modi, la maggior parte poco eleganti.

C’è chi, invece, forse facendo anche riferimento alla nota marca di intimo di cui la Leotta è testimonial, ha chiesto: “Anche le mutandine sono rosse?” con, a nostro avviso, un eccesso di morbosità ingiustificato. Si sa che l’abbinamento è sicuramente un classico per il periodo natalizio ma concorderete con noi se affermiamo che la bella Diletta sta benissimo a prescindere dal colore della lingerie, e del periodo dell’anno.