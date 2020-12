By

Diletta Leotta ha dato la buonanotte ai suoi fedeli sostenitori su Instagram, regalando loro uno scatto che li ha mandati in estasi.

Diletta Leotta è una delle conduttrici più amate del momento e non è difficile capirne il motivo. Basta guardarla o seguire per qualche minuto le trasmissioni che conduce: Diletta è bella, simpatica, spigliata e sempre educata, riuscendo a farti sentire i suoi ospiti sempre al proprio agio.

Questi elementi, nel corso del tempo, le hanno permesso di diventare una dei personaggi più apprezzati del piccolo schermo e della radio, ma non solo. La conduttrice ha anche un vasto seguito tra il pubblico maschile. Lo stesso pubblico che pochi minuti fa ha apprezzato e non poco l’ultimo scatto della conduttrice, che la mostra in pigiama prima di staccare la spina da questa giornata faticosa.

Diletta Leotta ha dato una buonanotte bollente ai fan, mostrandosi in pigiama per la prima volta, ma non un pigiama qualsiasi: uno da uomo che l’ha resa ancora più bella.

Diletta Leotta bellissima in pigiama: la foto conquista tutti

Diletta Leotta ha dato la sua buona notte speciale ai fan, indossando un pigiama maschile, color blu notte, che abbraccia delicatamente le sue sinuose forme, così come vorrebbero fare tutti i suoi fedeli sostenitori che sicuramente durante il corso di questa notte non faranno altro che pensare a lei.

“Non si fa dai” le ha scritto un fan, che deve ancora riprendersi dal seducente scatto del cyber monday. “Ora chi riesce a dormire dopo averti vista così“ ha proseguito, non potendo fare a meno di notare l’enorme bellezza sfoggiata dalla conduttrice in questo scatto, che seppur coperta totalmente ha stuzzicato le fantasie del popolo della rete, che di ammirare la sua bellezza non sono mai stanchi.

E come si potrebbe dar loro torto, visto che lei riesce sempre a spiccare, in positivo, tra le tantissime dive dei social e il cuore degli utenti del web è soltanto suo.

La prima volta che sei entrato in questo stadio era già pieno.Eppure non c’era una partita.C’eri tu,tu soltanto,che palleggiavi per loro.Dovunque sei andato,la voce del San Paolo ha continuato a cantare per te.Dovunque sei adesso,ti raggiungerà #Maradona pic.twitter.com/g1JiJuiuA6 — Diletta Leotta (@DilettaLeotta) November 25, 2020

Diletta Leotta su Instagram sa bene come catturare l’attenzione dei suoi fedeli sostenitori e ogni volta riesce sempre con stile, non riuscendo a farli staccare mai dallo schermo del proprio smartphone.