L'addio di Ficarra e Picone a Striscia: "I poteri forti..."

Terminata dopo 15 anni l’era di Ficarra e Picone a Striscia La Notizia. Il duo comico però ha voluto chiarire i motivi della scelta

Ieri è andata in onda la prima puntata di “Striscia la notizia” condotta da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. La coppia è tornata alla conduzione del tg satirico dopo l’addio di Ficarra e Picone, annunciato qualche giorno fa.

Il ritorno di Greggio e Iacchetti, una delle coppie più amate della tv, ha comunque colmato rapidamente il vuoto lasciato dai due siciliani. La prima puntata di Striscia ha fatto registrare ieri dati da capogiro.

Sono stati infatti più di 5 milioni i telespettatori collegati davanti alla tv per il ritorno dei due, per l’esattezza 5.071.000. La trasmissione, con un il 18.4% di ascolti, ha battuto nettamente lo show “rivale” di Rai1 “I soliti ignoti” condotto da Amadeus, che ha fatto registrare il 17,9% con 4.910.000 telespettatori.

Dell’enorme successo registrato ne ha parlato direttamente lo stesso Ezio Greggio su Instagram, ringraziando ovviamente il pubblico per l’affetto dimostratogli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ezio Greggio (@ezio_greggio)

Ficarra e Picone, cosa c’è dietro il loro addio

Nel frattempo sui social e su alcuni tabloid continuano a rincorrersi le voci riguardanti l’addio di Ficarra e Picone.

Ma a fare chiarezza sui reali motivi sono stati proprio i due palermitani tramite i loro profili social. Entrambi, infatti, non si aspettavano un impatto mediatico così fragoroso a causa della loro scelta. E sono rimasti sorpresi soprattutto quando gli sono state riportate le ipotesi più disparate:

“Alcuni dicono che avremmo avuto da ridire sul palinsesto Mediaset, altri che siamo in aperta polemica col Grande Fratello, altri ancora che siamo vittime di fantomatici poteri forti, ecc”.

Ma in realtà, come spiegato dai comici, dietro al loro addio a Striscia non c’è niente di tutto questo: “Abbiamo solo voglia di rimescolare le carte. Tutto qua. Non scomodiamo quindi altre supposizioni. Cosa ci riserva il futuro? Abbiamo tanti sogni e speriamo di realizzarli presto”, hanno concluso in coro, mandando un abbraccio a tutti i loro fans.