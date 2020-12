Barbara d’Urso si è presa una piccola pausa dal piccolo schermo, spiazzando tutti i suoi fedeli sostenitori con una strana confessione.

Barbara d’Urso, che piaccia o meno, è una dei personaggi più importanti del piccolo schermo. I suoi programmi televisivi si rivelano sempre essere un successo, tant’è che non di rado si ritrova a condurre i talk più seguiti dai telespettatori, che giorno dopo giorno scelgono di seguirla passo passo nel suo lavoro.

Oggi la bella conduttrice partenopea, in occasione dell’8 dicembre, ha deciso di staccare un po’ la spina, scegliendo di trascorrere una tranquilla giornata in casa da sola, all’insegna del relax. Barbara, che da poco è diventata zia, nonostante tutto, però, rimane sempre in contatto con i suoi fedeli sostenitori, condividendo piccoli attimi della sua vita quotidiana.

Come oggi dove ha fatto un’inaspettata confessione ai suoi seguaci. Che cosa ha confessato Barbara d’Urso su Instagram?

Barbara d’Urso “torna” alla semplicità: scatto in tuta e bruschetta

Barbara d’Urso, che ha pubblicato uno scatto che la ritrae in tuta e più bella che mai, ha ammesso di volere voglia di una bruschetta fatta soltanto da pane ed olio. Uno dei manicaretti più semplici e poveri della nostra cucina, ma al tempo stesso più apprezzati. Sinonimo di tranquillità dei vecchi tempi.

“Ho voglia di pane ed olio“ ha scritto la conduttrice, indossando una tuta per stare comoda in queste ore di relax, annunciando ai suoi fedeli telespettatori, dopo l’incidente a Live Non è la d’Urso, di avere quasi quella voglia di tornare alla semplicità e normalità di un tempo. Tutti fattori che, a causa della pandemia e dei ritmi frenatici del lavoro, sono letteralmente scomparsi non solo dalla sua vita ma di quelle di tutti noi.

Barbara d’Urso ha voglia di tornare alla semplicità a quei momenti fatti di poco e che forse per troppo tempo tutti abbiamo un po’ sottovalutato.

Ho voglia di pane ed olio…😜 pic.twitter.com/ObUMTQuk1p — Barbara d’Urso (@carmelitadurso) December 8, 2020

La d’Urso, oltre ad essere apprezzata per le sue doti da conduttrice, su Instagram è stata acclamata anche per la sua bellezza. Visto che nonostante lo scatto che la mostra in tuta, un abbigliamento completamente diverso rispetto a quello che sfoggia in tv, appare più bella che mai.