Live non è la d’Urso: incidente in diretta e confusione generale

La conduttrice partenopea dalle 21:15 ogni domenica ci fa compagnia intrattenendoci ed informandoci allo stesso tempo sulle dinamiche che coinvolgono il popolo italiano e non.

Questa sera Barbara d’Urso ha deciso di iniziare come al solito con l’attualità, parlando di Covid, vaccini e successivamente del caso Genovese.

In studio come sempre c’erano molti ospiti ed il tutto è accaduto poco dopo la conclusione dell‘intervento da parte del Ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia.

Ad un certo punto però è accaduto qualcosa che ha lasciato tutti senza parole, un silenzio è calato sullo studio, e non solo.

Vediamo in dettaglio cosa è accaduto e cosa ha fatto la conduttrice Barbara d’Urso prontamente intervenuta.

Live non è la D’urso: panico in studio per gli ospiti di Barbara d’Urso. Per molti fa troppa paura

Barbara d’Urso, alle prese con la diretta di Live Non è la d’Urso, ha dovuto far fronte ad un grave incidente che ha costretto a minuti di preoccupazione e confusione.

Il programma che si occupa di intrattenere, far sorridere con i propri siparietti ed allo stesso tempo fare informazione con il pubblico del piccolo schermo di canale 5, così come ogni domenica, era in onda per il solito appuntamento settimanale.

Mentre Barbara d’Urso aveva in collegamento gli ospiti per parlare del Covid e delle siringhe iniettive è scoppiato un blackout in studio a Live Non è la d’Urso che ha posto tutto al buio.

Per fortuna in studio non vi era nessuno affetto da nictofobia (la paura del buio e ciò che in esso può esserci) e le cose non sono degenerate.

La conduttrice partenopea non si è fatta assolutamente scoraggiare ed è riuscita a gestire il tutto, riuscendo a condurre ugualmente il programma nonostante la mancanza di luce.

La luce, però, nel giro di pochissimi minuti è tornata ed il pubblico ha potuto tornare alla normalità della visione chiara e limpida dell’informazione proposta a Live Non è la d’Urso.

Il tutto riuscendo a mettere da parte il panico provato in quei momenti in cui la conduttrice pensava di non poter continuare con la messa in onda del suo programma.

Quando arriva il BLACKOUT IN STUDIO, ma non hai ancora chiamato il Live Sentiment #noneladurso pic.twitter.com/5XyQ0DXZde — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) December 6, 2020

È evidente che non conoscete il funzionamento dello studio. Esistono i gruppi elettrogeni d’emergenza in primis e poi ogni comparto ha un suo impianto e un suo banco indipendente. È evidente sia saltato il banco luci. @LiveNoneladUrso glielo spieghiamo così? — Fc Barbara d'Urso (@Fanclub_dUrso) December 6, 2020

Per questa sera il nome si cambia LIVE – NON È SERATA #noneladurso — sergiomarcoc (@sergiomarcoc) December 6, 2020

PENSO DI NON SENTIRMI BENE AHAHAHAHA DATE UN AUMENTO A CHI GESTISCE STA PAGINA pic.twitter.com/rFFzhva6Mh — Matteo galletti (@Meeeet_) December 6, 2020