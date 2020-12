Chi è Cristiana Sinagra, la donna che da Diego Armando Maradona ebbe il primo figlio maschio Maradona Junior.

Lei è la donna che fino all’ultimo ha combattuto per il riconoscimento del proprio figlio Diego Sinagra da parte del padre biologico Diego Armando Maradona.

Il tutto accadde 34 anni fa, il venti settembre 1986, era un sabato e Cristiana Sinagra passò alla storia. Si stava svolgendo una partita tra il Napoli e l’Udinese. Si era in attesa della fine della sfida.

All’improvviso il pubblico italiano venne sconvolto da un servizio del Tg della Rai. Si trovavano a Napoli, all’interno della clinica Sanatrix, il giornalista Rai Massimo Milone porse il microfono ad una giovane donna che riposava nel letto con il suo bambino appena nato.

La signora annunciò che il bambino appena nato si sarebbe chiamato Diego Armando perché era nato da una relazione tra lei e Diego Armando Maradona. Lo chiamò “il calciatore del Napoli”.

Quella donna era Cristiana Sinagra, definita dai quotidiani nazionali “22enne ragioniera disoccupata” che da quel momento in poi passò alla storia per uno dei più grandi scandali che coinvolse Diego Armando Maradona.

Chi è Cristiana Sinagra: la donna napoletana che prese il cuore di Diego Armando Maradona

Nome: Cristiana Sinagra

Cristiana Sinagra Data di nascita: 23 Novembre 1964

23 Novembre 1964 Luogo di nascita : Napoli

: Napoli Età: 56 Anni

56 Anni Segno zodiacale: Sagittario

Sagittario Professione: Ragioniera ed impiegata

Ragioniera ed impiegata Altezza: 165 cm

165 cm Peso: Non disponible

Non disponible Tatuaggi: Non visibili

La donna allora dovette combattere una guerra interna al suo paese contro di lei.

Napoli infatti reagì malissimo a quella notizia soprattutto perché cominciò diffondersi la notizia che Maradona volesse lasciare la città. La famiglia Sinagra fu tempestata di telefonate minatorie e non proprio garbate per i toni dell’epoca. Nella clinica Sanatrix qualcuno arrivò a minacciare la famiglia.

Persino il sindaco di Napoli di allora, Carlo D’Amato, disse la sua e la sua dichiarazione andò in prima pagina sul Corriere della Sera. Nella sua dichiarazione il sindaco condannò la famiglia della ragazza, colpevole di aver dato tanto risalto all’accaduto senza pensare a tutte le conseguenze negative che potevano derivarne.

“Maradona, comunque, non si stancherà tanto presto di Napoli” specificò il sindaco di allora di Napoli.

Nonostante tutto però la donna ha continuato a combattere per il riconoscimento del proprio figlio che, col tempo, ha poi mostrato di essere fisicamente assolutamente identico al padre. Alla fine ha vinto la sua battaglia e si è poi riappacificata anche con Maradona.

La pace ritrovata con Diego Armando Maradona è testimoniata anche dall’ultimo saluto di Cristiana al ‘pibe de oro’. In un post instagram sul suo profilo la biondissima mamma di Diego j nei commenti di una foto recente che ritrae loro tre, Diego Cristiana e Diego j finalmente sorridenti, scrive: “tu per me non andrai mai via. Ti ameremo per sempre”