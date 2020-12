The Voice Senior vs GF Vip, chi ha vinto? gli ascolti non mentono

Il palinsesto Tv del venerdì sera proponeva uno scontro tra le due trasmissioni di intrattenimento molto seguite. Il nuovo format The Voice Senior, condotto da Antonella Clerici, e il reality per eccellenza il Gf Vip di Alfonso Signorini. Qual’è stato il più seguito?

Venerdì sera intenso quello appena trascorso. Molti telespettaori avranno provato a fare zapping tra Rai 1 e Canale 5 per provare a seguire le due trasmissioni che più stanno appassionando gli italiani, The Voice Senior e il Grande Fratello Vip, o almeno saranno stai tentati. Scontro inedito tra le due trasmissioni perchè il programma condotto da Antonella Clerici è un nuovo format appena alla seconda puntata, ed suo al debutto il GF Vip non andava in onda per fare spazio al “silenzio dell’acqua” di Ambra Angiolini.

Questa settimana, visto il risultato sorprendente della Rai con “The Voice senior”, Mediaset ha provato ha rispondere calando l’asso nella manica, accendendo i riflettori del venerdì sera nella casa del GF Vip per una puntata ricca di novità e carica di significato per gli appassionati. Alfonso Signorini, prima con l’ingresso nella casa di Malgioglio, ma soprattutto con la notizia che il programma sarebbe durato fino a febbraio, ha tenuto tutti con il fiato sospeso per le decisioni dei concorrenti e….insomma una puntata carica di aspettative eppure….

Gli ascolti Tv, dati Auditel, hanno premiato la trasmissione di Rai 1 “The Voice Senior” che con ben 4,2 milioni di telespettatori ed uno share del 18,82% si aggiudica la serata. Il format sembra essere azzeccato. La conduzione di Antonella Clerici, non ostante sia condizionata dalle norme anti-covid, accompagna il telespettatore nelle vite dei concorrenti e durante le esibizioni con discrezione ed ironia. Poche parole ma espressioni e mimiche facciali della biondissima Antonellina di “La prova del cuoco”, sono già virali.

Il resto, e non è poco, lo fanno i capitani ed i concorrenti. I nomi ne sono una garanzia : Gigi D’Alessio, Clementino, Loredana Bertè e Albano e Jasmine Carrisi. Un bel mix di gioventù ed esperienza, dolci melodie e rock allo stato puro. A loro il compito di formare il proprio team scegliendo i concorrenti, tutti over 60.

Forse il segreto della trasmissione sono proprio i concorrenti. Persone adulte, mature e con un gran talento. Le loro storie di vita, tutte diverse ed uniche, ci raccontano le peripezie che la vita riserva ma che non hanno impedito loro di coltivare l’amore per la musica. Grandi talenti che sembrano non sentire il peso dell’età. Il segreto sta nella ‘musica’, elisir di giovinezza e vera vincitrice dello spettacolo. Lei è la vera protagonista di The Voice senior che attraverso i protagonisti dello show, tiene incollati ai teleschermi milioni di italiani

