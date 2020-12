By

Chi è Erminio Sinni, il cantante appena approdato a The Voice Senior e che ha emozionato tutti con la sua voce e la sua storia.

Una voce emozionante e strepitosa, struggente ed assolutamente piacevole da sentire, Erminio Sinni ha subito conquistato il pubblico con le sue melodie.

Erminio Sinni ha alle spalle una storia tanto significativa quanto di forte impatto, assolutamente da conoscere.

Da giovane ha avuto una collaborazione notabile con la cantante Paola Turci e nel 1989 ha inoltre partecipato al Festival di Sanremo.

Durante il festival di Sanremo del 1989 Erminio presentò “Tutti i cuori sensibili” e questa fu la sua prima, ma non ultima, partecipazione al festival più famoso della canzone italiana.

Una esperienza per lui davvero molto importante ci sarà nel 1991 quando riceve il compito di cantare e suonare alla festa in onore di Frank Sinatra presso l’ambasciata americana di Roma.

Nel 1992 invece inizia una collaborazione artistica a seguito di una conoscenza con il grande artista Riccardo Cocciante.

Da questa amicizia nascerà una nuova partecipazione a Sanremo. Nel 1993 infatti, prodotto da Riccardo Cocciante stesso riesce a partecipare al festival di Sanremo piazzandosi al quinto posto con la canzone “L’amore vero”.

In questa occasione si aggiudica anche il “Premio Volare” per la “migliore musica della manifestazione” ed il “Premio S.I.L.B.” come “miglior testo”. Molto della sua carriera però lo ha visto protagonista a Roma.

Ma questo è solo un pezzetto della vita dell’artista, scopriamo qualcosa in più.

Erminio Sinni: il grande artista approda a The Voice Senior ed incanta tutti

Nome all’anagrafe : Erminio Sinni

: Erminio Sinni Data di nascita : 5 febbraio 1961

: 5 febbraio 1961 Età : 59

: 59 Segno zodiacale : Aquario

: Aquario Professione : Cantautore

: Cantautore Luogo di nascita : Grosseto

: Grosseto Altezza : in aggiornamento

: in aggiornamento Canzoni più celebri : “L’amore vero” ed “E tu davanti a me”

: “L’amore vero” ed “E tu davanti a me” Curiosità: E’ stato corista di Mia Martini. A The Voice Senior ha condiviso questo ricordo con la sorella, Loredana Bertè, in un momento breve ma emozionante.

Il cantante a The Voice Senior ha portato un pezzo di sé e della sua storia.

“L’ultima volta che ho cantato – dichiara Erminio Sinni – è stato prima del ricovero, purtroppo questa estate ho contratto il Covid”.

“Mi sento quasi un reduce da questa cosa. 12 giorni al Roberto Primo di Roma in cui mi hanno curato in modo commovente” dice con voce emozionata ai microfoni del programma della Clerici.

“Ho trovato queste persone di una umanità incredibile. Mi hanno rassicurato subito. Mia mamma non sa niente e credo adesso lo verrà a sapere” dichiara l’artista per poi concludere con “ho scritto anche una canzone per ringraziare queste persone che nemmeno ho potuto conoscere“.

Erminio dopo la sua esibizione ha conquistato i cuori di tutti i coach. Gigi D’Alessio lo ha chiamato “Maestro Sinni” in segno di forte rispetto. Jasmine ed Al Bano hanno voluto fortemente il cantante così come Clementino, ma alla fine ha vinto Loredana Bertè, con cui hanno condiviso il ricordo, indelebile nel tempo, dell’immensa Mimì.