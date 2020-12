Chi è il cantante Giulio Todrani che con la sua voce ha fatto girare tutti e soprattutto di chi è il padre? Scopriamolo insieme.

Un cantante dalla voce strepitosa e che di certo non è passato inosservato alle orecchie dei giudici di The Voice Senior che si sono girati tutti nel tentativo di accaparrarsi nella squadra la voce del grande artista.

Giulio Todrani non è però nuovo ai palcoscenici ed anzi, ha calcato molto le scene con un duo che nei tempi che furono era davvero molto conosciuto.

Molte volte infatti si è sentito parlare di lui soprattutto per il duo che lo ha visto protagonista e per la figlia che gli ha regalato davvero tantissime soddisfazioni.

Vediamo in dettaglio chi è e soprattutto qual è stato il famosissimo duo di cui è stato protagonista e chi è la figlia.

Giulio Todrani: storia e carriera dell’artista che ha incantato il palco di The Voice Senior

Nome all'anagrafe: Giulio Todrani

Data di nascita: 1943

Luogo di provenienza: Roma

Età: 77 anni

: 77 anni Segno zodiacale : in aggiornamento

Professione: Cantante

: Cantante Luogo di nascita : in aggiornamento

: in aggiornamento Altezza : in aggiornamento

: in aggiornamento Peso: in aggiornamento

Curiosità: E' il papà della famosissima cantante Giorgia

Giulio Todrani si è subito fatto riconoscere durante la propria esibizione a The Voice Senior per essere il papà di Giorgia. Infatti Al bano ha subito riconosciuto la voce, per poi identificarlo a fine esibizione assieme a Gigi D’Alessio che inoltre lo ha ringraziato per “la più bella voce italiana che si chiama Giorgia”.

A tal proposito Giulio ha dichiarato di aver fatto fare una grande gavetta alla figlia quando gli faceva i cori al suo duo Juli & Julie che negli anni 70 ed 80 era molto famoso.

Il duo nasce nel 1974 dall’incontro di Giulio, che in quel periodo aveva lo pseudonimo di Giulio Sangermano e la cantante Angela Cracchiolo.

Nel 1979 i due decidono di prendersi un lungo periodo di pausa per poi ritornare sul palco insieme nel 1985.

Giulio è poi sempre stato accanto a sua figlia Giorgia di cui è sempre orgogliosissimo.

Ora sembra che voglia prendere per mano questa occasione a The Voice Senior, il programma condotto da Antonella Clerici su Rai 1, ed utilizzare questa occasione per ritornare alla ribalta.

Di fatti tutti si sono girati e tutti hanno voluto averlo in squadra con sé. Tutti e cinque i giudici hanno infatti chiesto fortemente la sua entrata nel loro team. Sia Al Bano con Jasmine ammaliati dalla bravura del cantante, sia Clementino, sia Gigi D’Alessio davvero molto impressionato e sia Loredana Berté che a quanto pare è stata poi il giudice scelto.

Alla fine infatti il cantante dopo avergli dedicato qualche parola di “Sei Bellissima” ha scelto proprio di far parte del #TeamBertè