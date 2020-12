Calcolatore sopravvivenza Coronavirus: come funziona e cosa serve

Calcolatore sopravvivenza Coronavirus: sembra solo un giochino ma in realtà è molto affidabile. Come funziona e quali dati inserire

In italiano è Calcolatore di sopravvivenza al coronavirus, ma forse sarebbe meglio chiamarlo con il suo nome originale, Survival Rate Calculator. A qualcuno potrà sembrare solo un bel giochino anche se in realtà è basato su dati scientifici e ha un grado di precisione elevatissimo.

Diciamo subito che non è stato adottato dalla comunità scientifica e quindi potete anche non credergli. Però ha nella semplicità e nell’efficacia due armi vincenti anche perché basta rispondere a tre facili domande per capire quanto possiamo essere a rischio in questi tempi di pandemia. Dati decisamente diversi dal bollettino Covid-19 che ogni giorno fornisce la Protezione Civile, ma importanti.

Ad inventarlo è stato un 17enne americano, Avi Schiffmann che qualche mese fa era diventato famoso in tutto il mondo. Con un amico aveva messo in piedi il sito Ncov2019.live, ideato per tracciare tutti gli aggiornamenti sul Coronavirus e il conteggio dei contagi nel mondo.

Il passo successivo è stato Survival Rate Calculator che ora arriva anche nella sua versione italiana. Non vuole sostituire il parere di un medico, ma solo essere uno strumento utile per comprendere le aspettative di vita di chi viene colpito dal Coronavirus. Basta inserire il sesso e l’età di una persona, inserita in una decade. La terza voce è legata alle malattie pregresse come cancro, diabete e ipertensione o patologie cardiovascolari o respiratorie.

Non sarà scientifico, ma intanto è visitato ogni giorno da milioni di utenti che in base al risultato possono capire qualcosa in più sulla possibilità di ammalarsi.

CLICCA QUI PER FARE IL TEST

Calcolatore sopravvivenza Coronavirus:l’idea è Avi Schiffmann, un diciassettenne americano

Ma chi è Avi Schiffman, il ragazzo (potenzialmente) da milioni di dollari? L’idea del suo primo sito, ncov19.live, era tanto semplice quanto geniale: ha raccolto tutta una serie di informazioni preziosissime incrociandole tra di loro. I Paesi che erano stati più colpiti dal Coronavirus, quanto erano cresciuti i casi, quale era il livello di allerta.

Talmente geniale che gli hanno offerto ben 8 milioni di dollari per brevetto. Ma lui ha rifiutato perché non voleva approfittare di una situazione tragica come l’emergenza sanitaria. Intanto però è stato premiato come persona dell’anno, vincendo l’Annual Webby Awards.