Chi è il cantante Marco Guerzoni appena approdato a The Voice Senior pronto a far tremare il palco con la sua musica ed il suo carattere.

Si è presentato sul palco con un passo felpato, maglia aperta ed una disinvoltura unica nel suo genere che ha mostrato subito la sua esperienza e naturalezza nell’esibirsi su di un palcoscenico.

Marco Guerzoni ha tutta una storia alle spalle fatta di ribellione e musica. Un artista completamente fuori dagli schemi della sua generazione. Sul palco di The Voice per il terzo appuntamento con le blind auditions si è presentato con “Are you gonna go my way” facendo subito scattare la scintilla.

Voce impeccabile, un rock trascinante per lo stesso pubblico della trasmissione ed anche per la stessa Antonella Clerici, reduce dall’aver spiegato la tanto chiacchierata punizione ad uno dei giudici, che si è mostrata subito molto incuriosita dalle doti canore del cantante italo americano.

Chi è quindi Marzo Guerzoni? Scopriamolo assieme.

Marco Guerzoni: chi è l’artista che ha conquistato il cuore del pubblico con il suo rock

Nome all’anagrafe : Marco Guerzoni

: Marco Guerzoni Data di nascita : 22 agosto 1960

: 22 agosto 1960 Età : 60

: 60 Segno zodiacale : Leone

: Leone Professione : Cantante di origine italo americane

: Cantante di origine italo americane Luogo di nascita : Luino

: Luino Altezza : 1.80 cm

: 1.80 cm Canzoni più celebri : “Soli al bar” che fu presentato a Sanremo con Aleandro Baldi nel 1996.

: “Soli al bar” che fu presentato a Sanremo con Aleandro Baldi nel 1996. Figli: 5 avuti da 3 distinte relazioni.

Per molti anni è stato attivo come cantante e corista e nei locali della penisola come poliedrico cantante e corista sempre pronto ad esibirsi con tutta la sua grinta. Negli anni 2000 ha partecipato alla canzone “Non dirlo ai tuoi” dei Gemelli diversi.

Arriva a farsi conoscere dal grande pubblico quando nell’autunno del 2001 entra a far parte del cast dell’opera di Riccardo Cocciante Notre Dame de Paris con il ruolo di Clopin, il capo della Corte dei Miracoli. Chiunque lo abbia visto nei panni del personaggio lo ricorda per il suo trucco sul volto che lo rendeva simile ad una tigre.

Nelle vesti del “Re degli zingari” calca il palcoscenico tutte le sere fino a quasi la fine del 2003 e durante questi anni incide il disco dell’opera, è nel DVD e nel CD live e si esibisce nella indimenticabile diretta TV di Raiuno dall’Arena di Verona.

Non solo, nel 2010 torna come corista per Malika Ayane, salvo poi, negli anni successivi dedicarsi al teatro dell’opera dove va in scena per molto tempo con le opere di Eschilo. Sembrava aver abbandonato il mondo della tv. Questo fino al terzo appuntamento delle Blind auditions dove ha conquistato il pubblico ed i giudici con la sua voce.

The Voice Senior, Marco Guerzoni ha scelto la squadra di Gigi D’Alessio. Video

Alla fine Marco Guerzoni ha scelto il cantante napoletano per eccellenza, Gigi D’alessio, affermando: “Apprezzo Gigi perché oltre ad essere un grande cantante è un grandissimo musicista e quindi scelgo lui“. Con lui il cantautore napoletano ha completato il suo team.

Sicuramente ne vedremo delle belle, la grinta mostrata da Marco Guerzoni nei panni del re degli zingari e durante gli spettacoli di Cocciante era davvero incredibile. Allora aveva 40 anni, ora ne ha 60 ed è pronto ancora a scatenarsi e far scatenare.