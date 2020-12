Chi sarà il vincitore della prima edizione del programma boom di ascolti The Voice Senior condotto da Antonella Clerici? Scopriamolo in diretta.

Cresce l’emozione per questa finalissima all’ultimo colpo di note e canzoni in cui si sfidano gli otto migliori cantanti in gara di The Voice Senior davanti al pubblico ed alla presenza dei giudici; Loredana Bertè, Al Bano con sua figlia Jasmine Carrisi, Clementino e Gigi d’Alessio.

Ospite speciale della serata sarà Gianna Nannini che tornerà su di un palco Rai proprio in occasione della finalissima in cui si sfideranno artisti over 60 anni la cui storia ha fatto molte volte emozionare il pubblico.

Una lotta all’ultimo vocalizzo e che porterà alla conquista del titolo di vincitore di The Voice Senior e la dimostrazione che anche dopo i 60 anni si possono realizzare i propri sogni e le proprie ambizioni.

Scopri live il vincitore di The Voice Senior

Quante emozioni che stasera ha regalato The Voice Senior. Un emozionante colpo al cuore di ognuno quello dato dal vedere artisti con una storia alle spalle di tutto rispetto e più di 60 anni di età mettersi in gioco e dimostrare il proprio amore per l’arte. Un piacevole intrattenimento in un periodo per noi così particolare.

Così come abbiamo avuto modo di vedere nell’appuntamento di venerdì i finalisti di stasera sono Erminio Sinni e Giovanna Sorrentino per il Team di Loredana Bertè. Poi Elena Ferretti e Marco Guerzoni per il Team di Gigi d’Alessio seguiti da Alan Farrington e Roberto Tomasi per il Team di Clementino ed infine Rita Mammolotti e Tony Reale per il Team dei Carrisi.

Gli artisti si sono esibiti nel pieno delle loro potenzialità e con tutta la forza e l’emozione che avevano in corpo. Ognuno di loro ha dimostrato l’amore per la musica durante le esibizioni singole ed in gruppo. Proprio a tal proposito significative sono le parole di Gigi d’Alessio che nel commentare il programma ha detto: “The Voice Senior è servito a dare giustizia a loro come giusto che fosse“.

Antonella Clerici poco prima di annunciare il podio ha inaspettatamente dovuto riaprire il televoto per un problema tecnico dando quindi la possibilità agli 8 finalisti di poter essere ancora votati.

Alla fine, però, sul podio del programma nella prima edizione di The Voice Senior ci sono Erminio Sinni, Marco Guerzoni ed Elena Ferretti che dopo essersi esibiti di nuovo si sono classificati in questo modo:

Al terzo posto la meravigliosa voce del grande artista Marco Guerzoni che ha fatto innamorare tutti con la sua capacità di interpretazione.

Al secondo posto invece troviamo Elena Ferretti che ha incantato tutti con la sua eccezionale dote artistica e canora.

Vince invece la prima edizione di The Voice Senior, condotta da Antonella Clerici, Erminio Sinni che fa la storia della musica incoronandosi il primo vincitore assoluto over 60 del programma. Parteciperà al capodanno di Rai1 e pubblicherà anche una cover come premio.

Erminio Sinni è stato premiato dal Direttore di Rai 1, Stefano Coletta che ha voluto con tutte le forze questo programma e che ha consegnato il premio con non poca emozione. Il direttore prima di consegnare il premio al vincitore, ha voluto ringraziare i giudici ed Antonella Clerici per la buona riuscita del programma che ha voluto fortemente.

“Una frase mi ha portato a scegliere questo programma, chi mi conosce lo sa che dedico la mia vita molto a questo lavoro, e… che non è mai troppo tardi per una infanzia felice. Voi lo avete dimostrato“. Continua,dopo aver ringraziato uno ad uno i coach, dicendo al vincitore Erminio Sinni: “Grazie, Non è un caso che hai vinto tu, che hai vissuto l’esperienza del covid, perchè questa pagina drammatica che ha sconvolto le nostre vite vuole anche leggerezza”

E’ lui il vincitore che ha fatto la storia del programma.