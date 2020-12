Chi sono i concorrenti che accederanno alla finale di The Voice Senior

By

Ecco quali sono i cantanti di the Voice Senior che accederanno alla finale e che ambiranno alla vittoria finale. Grandi emozioni in arrivo.

E’ stata una edizione speciale quella di The Voice Senior. Caratterizzata dalla presenza sul palco di concorrenti dalla carriera del tutto rispettabile. Anni ed anni di carriera alle spalle portati sul palco al cospetto dei giudici.

Storie sul palco al dir poco incredibili. Alcuni nomi speciali come quelli di Giulio Todrani, il padre della cantante famosissima Giorgia, hanno portato la loro straordinaria voce per giocarsi il titolo di vincitore di The Voice Senior.

Sul palco di The Voice Senior artisti conosciutissimi come Erminio Sinni ed anche Laura Grey, assieme a tantissimi altri che hanno fatto della arte uno stile di vita che li ha accompagnati in tutto il lungo percorso della propria vita.

Chi ha avuto accesso alla finale? chi si gioca la corona di vincitore di The Voice Senior? Vediamolo assieme.

Quali sono gli artisti finalisti di The Voice Senior 2020 che concorreranno per la vittoria

Una sfida molto combattuta all’insegna delle emozioni e dei vocalizzi di questi concorrenti che con la loro età ed esperienza hanno incantato i coach di the Voice Senior ed il pubblico tutto.

Il primo artista finalista in gara è Erminio Sinni del team di Loredana Bertè.

Domenica 20 Dicembre si esibiranno quindi nella finalissima di The Voice Senior:

Erminio Sinni – Tony Reale – Roberto Tomasi – Elena Ferretti – Alan Farrington – Giovanna Sorrentino – Marco Guerzoni – Rita Mammolotti