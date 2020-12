Di nuovo il conduttore del GF VIP si trova alle prese con una espulsione dalla casa più chiacchierata d’Italia a causa di alcune frasi choc.

Alfonso Signorini in questa edizione del Grande Fratello Vip targato 2020 si è trovato alle prese con l’espulsione di alcuni dei Vipponi ‘inquilini’ della Casa, e la cifra continua ad aumentare.

Quando si sta nella casa più chiacchierata d’Italia è inevitabile che vengano mostrati tutti i lati del carattere e tutte le sfaccettature di una persona. Qualsiasi concorrente, di qualsiasi edizione, si spoglia di ogni maschera e si mostra per ciò che realmente è. E’ la dinamica del reality che porta a chiunque di far abbassare la maschera che ognuno di noi, chi più chi meno, nella vita normale indossa.

Fatto sta però che si è pur sempre in televisione ed alcune cose non andrebbero mai dette. Soprattutto se ad osservarti ci sono milioni e milioni di persone cadere in simili situazioni non è accettabile ed ha delle dirette conseguenze.

Proprio per queste motivazioni Alfonso Signorini ha dovuto far fronte al problema che il concorrente aveva creato con le sue uscite infelici andando in contro a conseguenze ormai già ben note.

Filippo Nardi squalificato dal GF VIP: l’annuncio in diretta spiazza tutti

“E’ un programma che entra in milioni di case ed è giusto che si prendano provvedimenti quando si offende la dignità delle donne che fanno parte della casa” in questo modo inizia l’annuncio ufficiale di Alfonso Signorini.

“Filippo Nardi, nonostante tu sia appena da qualche giorno nella casa hai combinato qualche disastro. Noi ti abbiamo voluto fortemente nella casa per la persona speciale che sei ed io stesso ad un certo punto sono rimasto basito” dichiara Signorini.

“Non te ne sei accorto di tutto quello che è accaduto, ce ne siamo accorti” sottolinea Signorini parlando con Filippo Nardi. In studio durante le dichiarazioni incriminanti di Nardi, la figlia di Maria Teresa Ruta, Guenda Goria, ha mostrato tutto il tempo una espressione di vera rabbia.

La classe del conte Filippo Nardi alla domanda “il posto più strano dove hai fatto l’amore” #GFVIP pic.twitter.com/PHaLQ282Ij — Il Grande Flagello (@grande_flagello) December 15, 2020

Filippo Nardi è infatti stato molto poco carino nei confronti della madre e di tutte le donne della casa. Proprio per questo motivo Alfonso Signorini non si è mostrato assolutamente concorde con quanto affermato da Nardi.

In studio Filippo Nardi ha comunque cercato di spiegare e di difendere la propria posizione sul fatto che alcune cose da lui dette non sembravano inneggiare a violenza od altro. Alfonso Signorini anche a questo punto si è dimostrato quasi stizzito dalle affermazioni.

“Posso accettare qualsiasi accusa di essere stato di pessimo gusto” dichiara Filippo Nardi scusandosi nuovamente nei confronti di chi si è sentito offeso. “Sono scuse dovute e mi fa piacere che tu le abbia fatte” risponde Signorini.

Filippo Nardi ha chiesto anche scusa in diretta a Guenda. “Da figlia mi sono sentita molto offesa verso una donna che va rispettata profondamente come tutte le altre donne. Sono indignata e mi dispiace. Accetto con piacere le tue scuse“ ha risposto la figlia di Maria Teresa Ruta.

Filippo dice che MTR le fa pena #gfvip pic.twitter.com/Fch56PDBIA — Battitrice Libera SAVING MTR (@rainbow20202020) December 14, 2020

“Io una violenza l’ho subita, mi siedo, non voglio parlare di questo” sono le uniche dichiarazioni sul dettaglio che Maria Teresa Ruta ha voluto dire in risposta alla bufera di Filippo Nardi.

In conclusione il comunicato ufficiale della casa del GF VIP: “Filippo, hai ripetutamente usato espressioni offensive e contro le regole e lo spirito stesso del programma. Per queste ragioni sei squalificato dal gioco. Ti chiedo di abbandonare la casa“.

Filippo Nardi è stato squalificato. Il GF Vip 2020 perde un altro personaggio prematuramente e senza passare dal classico voto da casa, ma vittima di se stesso e del suo comportamento eticamente inaccettabile, anche per un ‘open mind‘ come Signorini