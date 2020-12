Una lunga battaglia giudiziaria, anni lunghissimi ma Gessica ce l’ha fatta. Pochi giorni fa la condanna. Gessica si racconta a Live.

Gessica Notaro giunge nello studio di Live non è la d’Urso assieme alla propria mamma Gabriella che per la prima volta si presenta dal vivo nello studio della conduttrice partenopea, prima volta in televisione.

Sui social Gessica accenna un sorriso soddisfatto, vittorioso. Il sorriso di chi finalmente ha ricevuto giustizia dopo tutto quello che le è accaduto. Dopo un orco che stava per distruggerle la vita, ma che non c’è riuscito.

L’ex compagno della Notaro è stato con lei per 3 anni salvo poi trasformarsi nell’orco che l’ha sfigurata con l’acido. E’ stato “condannato a 15 anni, non un giorno di meno”. Gli avvocati chiedevano le attenuanti, secondo la Notaro, per presunte provocazioni da parte sua.

Questa sera la Notaro a Live non è la d’Urso si è tolta qualche “sassolino dalla scarpa”, come lei stessa ha dichiarato, dicendo alcune cose davvero choc.

Gessica Notaro a Live non è la d’Urso si scaglia contro l’avvocato di Tavares

A Live Gessica è giunta in studio insieme alla mamma che ai microfoni della bella conduttrice partenopea ha dichiarato in primis che l’uomo, condannato definitivamente pochi giorni fa, era parte integrante della loro famiglia. “Viveva con noi, aveva due facce, con me si comportava benissimo. Con lei invece…” sottolinea la signora Gabriella.

Gessica intanto in volto mostra di voler dire qualcosa, di volersi togliere qualche sassolino dalla scarpa che prima non aveva mai avuto modo di dire ma che avrebbe sempre voluto esprimere.

Fra le espressioni notabili della splendida Gessica Notaro ed una domanda ed un’altra anche la stessa Barbara d’Urso, da subito grande amica di Gessica Notaro, ha sottolineato il rapporto che la lega alla splendida ragazza.

“Ha subito – dichiara la bella conduttrice partenopea – una cosa talmente folle, talmente orrenda, ed ha reagito con una forza pazzesca. Era appena successo e lei mi diceva che avrebbe lottato fino in fondo. Ci sono molte cose che lei non ha raccontato perché aspettava il momento giusto“.

Ed è proprio vero, c’è qualcosa che la fortissima Gessica Notaro non ha mai voluto dire prima per evitare di risultare meno diplomatica, per evitare di distrarsi da quella lotta che l’ha spinta fino ad ora portandola ad una vittoria storica.

Intanto però, emozionata dalle parole della d’Urso, la mamma di Gessica, Gabriella, rispondendo alle domande della conduttrice ha dichiarato: “Io ero rimasta tutto il tempo impietrita, sembrava avesse una maschera bianca. Lei mi diceva che stava bruciando. Ho preso la macchina e l’ho portata al Pronto Soccorso. Lei mi diceva che sarebbe stato un segnale dal cielo”.

Per poi aggiungere: “Da quella sera non piango più, non ho pianto nemmeno al funerale di mia mamma, ormai sono senza lacrime. Era in una stanza sterile. C’era solo un citofono con cui si poteva sentirla”.

La bella conduttrice partenopea, consapevole di quanto Gessica avesse da dire le ha dato modo di parlare e di potersi esprimere in libertà. Proprio per queste ragioni Barbara d’Urso ha lasciato spazio a lei tutto lo spazio disponibile per parlare.

“15 anni nemmeno 1 giorno in meno – dichiara Gessica Notaro – è stato un segnale molto forte, non ha tolto nemmeno 1 giorno. Una sentenza che rimarrà nella storia e che sarà da esempio per altri casi come questo“.

Per poi aggiungere: “Sono contenta che lui rimarrà dentro per molto tempo. Io sono 4 anni che continuo a mandare giù oltre a danno anche la beffa. Io penso di essere stata sempre una gran signora. Sono sempre stata molto oggettiva”.

A questo punto però Gessica decide di raccontare una verità mai dichiarata prima. Fortissime le sue dichiarazioni. “Ci sono modi e modi anche per fare gli avvocati” una frase che viene spiegata in questo modo.

“Durante il processo in primo grado, – spiega Gessica – in un momento di stanchezza, dopo 4 ore di testimonianza, mi spruzzai dell’acqua termale in faccia, la faccia continuava a bruciarmi. Mi accorsi che uno degli avvocati mi rideva in faccia“.

Un particolare che per molti è considerato da brividi, emotivamente molto forte. Gessica ai microfoni della d’Urso ha dichiarato che lo stesso avvocato, ripreso dal giudice, “fece il gesto di togliersi la toga ed il giudice gli disse che se fosse uscito dall’aula non sarebbe mai più rientrato. Questa è solo una delle tante cose”.

Non solo, Gessica ha dichiarato ai microfoni della d’Urso che durante uno dei processi addirittura era pervenuta una frase altrettanto choc dalla difesa di Tavares.

La difesa dichiarava che non era stato Tavares a gettarle l’acido in faccia dichiarando: “Chiedetelo alla parte civile chi gli ha tirato l’acido in faccia, sta sempre in televisione” tuonava l’avvocato riferendosi a Gessica.