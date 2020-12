Francia , League one: Alla fine del match Liorent- Rennes un uomo di 38 anni muore schiacciato dall’imponente struttura delle luci.

La tragedia si è consumata pochi minuti dopo il triplice fischio finale del match di League one tra Liorent e Rennes valevole per la 16esima giornata. Un giardiniere di 38 anni è rimasto schiacciato dalla struttura delle luci utilizzate per la luminoterapia del manto erboso. Ancora da accertare le cause del tragico incidente. Nulla hanno potuto i pompieri e le ambulanze accorsi subito. L’uomo, rimasto schiacciato dalla pesante struttura, lascia una compagna e tre figli ( in aggiornamento)